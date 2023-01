Accord OL-Lorient pour Romain Faivre

L’Olympique Lyonnais est lancé dans un sprint final incroyable, entre de multiples départs à valider et des renforts à boucler. Parmi les partants, on trouve Romain Faivre. Le milieu offensif de 24 ans a la tête ailleurs et n’est plus heureux à l’OL, comme l’avait révélé Laurent Blanc en conférence de presse. Dans l’esprit du joueur, c’est Lorient qui tient la corde. De son côté, l’ancien Brestois s’imagine se relancer au Moustoir.

Et selon nos informations, l’accord existe entre le club breton et le joueur. Une offre a été formulée à l’OL, avec la formule d’un prêt payant à hauteur de 200 000 euros + 500 000 euros de bonus. L’OL a repoussé la proposition, en réclamant un peu plus pour lâcher Faivre. Lorient a accepté de faire un effort et selon nos informations, un accord vient d’être trouvé pour un peu moins d’1 M€, en prêt payant donc, avec la prise en charge du salaire à 100%.

