Liga : Villarreal enfonce un peu plus Getafe et se relance

Quatorzième de Liga au moment d'affronter Getafe (19e), Villarreal avait un besoin urgent de points. L'équipe d'Unai Emery s'est montrée entreprenante et il ne fallait que quelques minutes pour que Manuel Trigueros ouvre le score (10e). Le sous-marin jaune a ensuite perdu Arnaut Danjuma sur blessure (12e) mais n'a pas perdu son envie d'aller de l'avant.

Paco Alcacer pensait doubler la mise mais son but était refusé pour hors-jeu (42e). Tenant ensuite son avantage jusqu'au bout, Villarreal s'impose 1-0 et remonte à la douzième place de Liga. De son côté, Getafe subit une 9e défaite en 13 matches et redevient lanterne rouge.

Le classement de la Liga