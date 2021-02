Rennes : Julien Stéphan accuse Pierre Ménès de mensonges !

En difficulté en début de saison, Clément Grenier commençait à retrouver du temps de jeu et à redevenir performant sous le maillot du Stade Rennais ces dernières semaines. Absent lors des deux dernières rencontres face à Lens et Saint-Étienne, Florian Maurice a éteint les bruits de couloirs concernant un possible problème avec le joueur en interne, en expliquant qu’il était juste blessé. En conférence de presse aujourd’hui, Julien Stéphan, le coach du SRFC, a défendu sa gestion concernant le milieu de terrain de 30 ans, tout en adressant une pique au journaliste Pierre Ménès.

«On fait un métier public, donc on peut être critiqué en tant que tel. Par contre, ce n’est pas la première fois qu’une analyse manque clairement d’objectivité. Là, on touche à mon intégrité, et celle du club également, ce n’est pas acceptable. Ces critiques n’étaient que des attaques personnelles pour toucher mon intégrité. La personne qui a dit ça ment depuis longtemps». Pour rappel, Pierre Ménès avait déclaré sur son blog le 15 février dernier, après la rencontre entre Saint-Étienne et le Stade Rennais, que Grenier avait été mis à l’écart par le coach français.