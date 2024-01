CAN 2023 : le Maroc crie à l’injustice pour Walid Regragui

Après une belle Coupe du monde 2022, le Maroc est attendu au tournant lors de cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Citée parmi les favoris du tournoi, l’équipe de Walid Regragui a fini la phase de poules du tournoi en tête du groupe F avec 7 points au compteur. En effet, les Lions de l’Atlas se sont imposés 3 à 0 face à la Tanzanie lors de la première journée le 17 janvier. Puis, ils ont enchaîné avec un match nul face à la République Démocratique du Congo (1-1) le 21 janvier. Enfin, ils ont terminé avec une victoire 1 à 0 hier soir face à la Zambie. Une rencontre que les Marocains ont disputée sans leur sélectionneur à leurs côtés. En effet, quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre, la CAF, qui avait ouvert une enquête, a annoncé la suspension pour 4 rencontres de Regragui, dont 2 avec sursis, à la suite de son altercation avec Chancel Mbemba.

La suite après cette publicité

L’adjoint de Regragui le défend

La Fédération royale marocaine de football a réagi par le biais d’un communiqué de presse. «A l’issue de la décision contraignante de la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) de suspendre l’entraîneur de l’Équipe Nationale Marocaine « A », M.Hoalid Regragui pour quatre matchs dont deux avec sursis après les actes qui se sont produits à l’issue du match Maroc-RDC (1-1), la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé d’interjeter appel de cette décision injuste en raison du fait que le coach Regragui n’a enfreint à aucun moment les valeurs du Fair-play.» Malgré cela, le technicien de 48 ans, qui a toujours démenti les accusations dont il fait l’objet, n’a pas pu être sur le banc hier soir.

À lire

CAN 2023 : le Maroc assure face à la Zambie et qualifie la Côte d’Ivoire, la RDC passe aussi

Alors qu’il était en tribunes, son adjoint Rachid Benmahmoud l’a remplacé. Après la rencontre, il a d’ailleurs défendu son collègue. «On a reçu la nouvelle vers 15 heures. Pour nous, Walid ne pourrait jamais prononcer un mot irrespectueux. J’étais présent, il n’a rien fait. Au contraire, c’est le joueur qui nous a provoqués en cours de match et Walid n’a pas répliqué… Le coach a beaucoup donné au football marocain et africain. Il a toujours milité pour le développement du foot sur le continent. Je ne comprends pas qu’il soit accusé de racisme. En tout cas, je suis sûr que la FRMF saura défendre les droits de Walid Regragui et elle a déjà fait appel.»

La suite après cette publicité

Un sélectionneur soutenu

Il a ensuite vanté les mérites de Regragui, l’homme du renouveau au Maroc. «Autrefois, il y avait des gens qui défendaient leurs propres intérêts en sélection. Cette époque est révolue à présent. On est une famille et on privilégie toujours l’intérêt de la sélection. Tout le monde est engagé pour porter l’équipe le plus loin possible. On est soudés, solidaires et concentrés sur nos objectifs.» La fédération, le staff et les joueurs, notamment Hakim Ziyech qui lui a dédié son but, sont tous derrière l’entraîneur national. C’est le cas de Sofyan Amrabat. Après le coup de sifflet final hier, le joueur de Manchester United a été questionné sur la situation de Walid Regragui, qui ne sera donc pas sur le banc lors du 1/8e de finale face à l’Afrique du Sud si la Confédération Africaine de Football maintient sa sanction.

«C’était un match difficile mais nous avons quand même réussi à décrocher la première place et à remporter une deuxième victoire. Toutefois, nous devons toujours travailler sur plusieurs points, continuer à développer notre jeu pour le restant de la compétition. Nous avons beaucoup de confiance (…) Walid est notre frère, notre père, c’était assez compliqué de devoir jouer sans lui sur le banc de touche. D’ailleurs, on ne comprend pas pourquoi la CAF a pris cette décision et pourquoi cela a été annoncé à la dernière heure, juste avant le match. En tout cas, nous avons réussi l’essentiel, en espérant continuer sur la même lancée et continuer à évoluer.» Du côté de la presse, La Nouvelle Tribune a parlé d’une "surprenante décision" concernant la suspension du sélectionneur. Walid Regragui et le Maroc espèrent recevoir une bonne nouvelle de la CAF dans les prochains jours.