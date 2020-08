OL - Dijon : les notes du match

La suite après cette publicité

Neuf jours après sa défaite en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l'Olympique Lyonnais retrouvait enfin la Ligue 1 ce vendredi soir. Alors que son match de la 1ère journée contre Montpellier a été décalé au 15 septembre, le club rhodanien lançait sa saison 2020-2021 ce vendredi, sur sa pelouse du Groupama Stadium, contre le Dijon FCO. Les visiteurs du jour, eux, devaient déjà relever la tête après leur revers contre Angers le week-end dernier. Pour ce faire, Stéphane Jobard sortait un 4-3-3 avec Scheidler devant. Rudi Garcia, de son côté, alignait un 3-4-2-1 avec Depay en 10 et Aouar absent à cause de son test positif au coronavirus.

Dans un début de match où les Dijonnais mettaient du rythme, les Gones répondaient et créaient le danger rapidement. La frappe de Guimaraes ne donnait rien (6e), alors que Gomis brillait déjà derrière (7e). Toko Ekambi, de son côté, manquait sa tête piquée (9e). Le DFCO avait donc chaud mais finalement, les visiteurs ouvraient le score sur leur première opportunité. Marcelo contrait la première tentative de Scheidler mais la deuxième de l'attaquant français finissait au fond des filets (14e, 0-1). Mais les Dijonnais laissaient globalement le ballon aux Lyonnais, qui tombaient à chaque fois sur Gomis (26e, 34e). Avant le début du festival.

Depay voit triple, le duo Guimaraes-Caqueret présent

Fauché dans la surface par Ngouyamsa, Cornet obtenait un penalty que Depay transformait (39e, 1-1). Alors que Dembélé était trop court (43e), Depay enchaînait et éliminait parfaitement Ngouyamsa pour centrer devant le but. Et le malheureux Lautoa marquait contre son camp (45e, 2-1). Un coup dur pour le DFCO qui encaissait même un troisième but, puisque le capitaine de l'OL réalisait un bel enchaînement avant la pause (45e+1, 3-1). Au retour des vestiaires, les Dijonnais devaient donc relancer la rencontre avec un but mais ces derniers ne voyaient pas le ballon. Les Gones rentraient dans un temps fort et les occasions se multipliaient (51e, 52e, 53e, 54e, 59e).

Mais après l'heure de jeu, les hommes de Stéphane Jobard craquaient de nouveau puisque le pauvre Panzo touchait Dubois dans la surface. M. Millot donnait d'abord un coup-franc avant d'accorder un penalty. Depay s'emparait alors du ballon et ne laissait aucune chance à Gomis pour signer un triplé (66e, 4-1). Derrière, Rudi Garcia faisait tourner et Cherki, entré en jeu, s'illustrait rapidement (73e). Largement devant au tableau d'affichage, les Gones géraient cette avance jusqu'au coup de sifflet final. Sur sa pelouse, l'OL s'imposait donc 4-1 pour son premier match de la saison en Ligue 1. Le DFCO, lui, enregistrait une deuxième défaite de rang en autant de matches.

Les notes de la rencontre

L'homme du match, Depay (8,5) : placé en numéro 10 derrière le duo Toko Ekambi-Dembélé, le capitaine lyonnais a mis un peu de temps à rentrer dans son match. Mais après une demi-volée au-dessus (25e), le Néerlandais a passé la vitesse supérieure. Buteur sur penalty (39e), il a ensuite enrhumé le pauvre Ngouyamsa sur le but contre son camp de Lautoa (45e) avant d'enfoncer le clou d'un enchaînement intéressant (45e+1). Impliqué sur les trois buts de l'OL, l'ancien joueur de Manchester United n'a pas levé le pied et a fusillé Gomis sur un nouveau penalty (66e) pour signer un triplé. Superbe. Cherki a ensuite pris sa place (71e) et a offert un caviar à Cornet qui s'est manqué (73e) avant de frapper lui-même (74e, 85e).

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : l’indéboulonnable portier portugais n'a pas pu faire grand-chose sur le but de Scheidler et cette frappe puissante à ras de terre (14e). Sinon, le numéro 1 lyonnais a vécu une soirée très tranquille et s'est donc contenté d'apporter une solution derrière sur la relance. Les autres frappes dijonnaises n'étaient en effet pas cadrées.

Denayer (6,5) : avec son coéquipier Marcelo à côté de lui, le Belge a bien fermé les espaces, sauf sur l'ouverture du score dijonnaise où il semblait avoir un peu de retard. Mais sinon, l'ancien défenseur de Manchester City a gardé cette solidité pour récupérer et relancer rapidement avec ses milieux. Un match propre de sa part mais ce n'était pas le plus dur, loin de là.

Marcelo (6) : bien rentré dans son match avec deux interventions importantes (2e, 6e), le natif de São Vicente au Brésil est resté vigilant pour intervenir devant sa surface ou même à l'intérieur. C'est d'ailleurs lui qui a repoussé la première tentative de Scheidler avant le but de ce dernier en première période. Quelques erreurs sur des contrôles par exemple mais rien de grave.

Marçal (5,5) : plus à l'aise dans la défense à trois mise en place par Rudi Garcia, le Brésilien a globalement fait le job ce vendredi. Avec des attaquants dijonnais peu en vue, le joueur de 31 ans a fait ce qu'il avait à faire, bien aidé par ses coéquipiers. Pas vraiment de choses négatives puisque les offensives adverses n'ont pas été nombreuses. Remplacé par Andersen (80e) qui n'a pas eu le temps de s'illustrer.

Dubois (5) : avec un Cornet très servi de l'autre côté, l'international français n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Assez haut également sur la pelouse, l'ancien Nantais n'a pas vraiment pesé dans cette partie, et s'est donc contenté de jouer simple tout en effectuant quelques centres. Certainement un peu juste physiquement, il a ensuite laissé sa place à Tete (71e) . Le Néerlandais a tenté d'apporter offensivement puisqu'il n'a rien eu à faire sur le plan défensif.

B. Guimaraes (7,5) : avec son positionnement devant la défense, le milieu brésilien avait comme mission de stopper les offensives dijonnaises tout en relançant proprement. Une mission que l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense a remplie à merveille. Présent pour récupérer le cuir, ce dernier a aussi fait la transition entre les lignes. Et sur le plan offensif, il a beaucoup tenté (5e, 26e, 34e). Un match assez intéressant.

Caqueret (7,5) : les clubs européens l'ont certainement découvert pendant le Final 8 de la Ligue des Champions mais le joueur formé à l'OL continue sur sa lancée. Très bon dans la récupération et l'anticipation, le milieu de terrain de 20 ans a encore gêné ses adversaires du début à la fin, tout en courant partout sur la pelouse. Malgré son jeune âgé, le natif de Vénissieux impressionne. Encore et toujours.

Cornet (5,5) : dans son rôle de piston gauche, l'Ivoirien a encore une fois joué très haut, surtout que les Dijonnais lui ont laissé de nombreux espaces. Il a donc énormément vu le ballon mais ses centres ont trop souvent été imprécis. Très actif, il n'a cependant rien lâché et a par exemple obtenu le penalty de l'égalisation, qui a relancé son équipe. Remplacé par Bard (79e) qui a réalisé quelques courses dans son couloir.

Depay (8,5) : voir ci-dessus

Toko Ekambi (3) : préféré à Dembélé en C1, l'ancien joueur de Villarreal était cette fois-ci aligné aux côtés de son coéquipier en attaque. Mais face à Dijon, le joueur formé au Paris FC a trop raté, beaucoup trop (4e, 9e, 51e, 54e). Sur une occasion lyonnaise, il a même chipé le ballon à Depay qui semblait en meilleure position. Alors oui, il a beaucoup bougé pour créer le danger mais la précision n'était pas du tout au rendez-vous. Remplacé par Reine-Adélaïde (67e) qui a tenté d'apporter de la vitesse et de la technique aux avant-postes.

Dembélé (3,5) : comme son coéquipier en attaque Toko Ekambi, l'ancien avant-centre du Celtic a parfois mangé la feuille. Trop court sur quelques centres au sol ou en l'air, l'attaquant français a aussi eu des opportunités mais n'a jamais vraiment inquiété Gomis (7e, 49e, 52e, 76e). Dans le jeu, on l'a cependant un peu plus vu puisqu'il a joué dos au but et a obtenu quelques fautes. Mais sa performance est à oublier tout de même, comme pour Toko Ekambi.

