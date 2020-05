Nouveau rebondissement pour le rachat de Newcastle

En Angleterre, deux dossiers font actuellement les gros titres des médias : le programme Restart et le rachat de Newcastle. Concernant ce deuxième point, c’est l’origine des acquéreurs qui fait tiquer. Pour rappel, le club détenu jusqu’ici par Mike Ashley depuis 2007 est censé être racheté par PCP Capital Partners en échange de 340 M€. Un rachat qui se ferait également avec l’implication de Saudi Public Investment FUND, un fonds d'investissement saoudien contrôlé par le prince Mohammed bin Salman.

C’est là qu’est le problème. En Angleterre, le fait qu’un club historique de Premier League puisse passer sous pavillon saoudien agace. La raison ? L’Arabie Saoudite n’est pas vraiment réputée pour respecter les droits de l’homme. Des organisations ont d’ailleurs interpellé la Premier League sur ce fait. Mais ce n’est pas tout. Ce rachat provoque également des tensions entre le Qatar et son voisin du Golfe.

Des documents accablants ?

L’un des diffuseurs du championnat anglais, beIN Sports, a tout simplement demandé que la vente soit bloquée. pourquoi ? La chaîne qatarie a souligné qu'un fournisseur de satellites appartenant à l'État saoudien retransmet des matchs sur la chaîne pirate beoutQ. Une accusation qui pourrait coûter cher aux potentiels repreneurs des Magpies.

Le Daily Mail révèle en effet que des documents ont été transmis à la Premier League. Des documents dans lesquels des preuves établiraient un lien entre l’état saoudien et cette fameuse chaîne pirate. Résultat : le rachat pourrait être reporté ! De quoi provoquer l’agacement de Mike Ashley, dont le désir de se séparer au plus vite de Newcastle est encore loin d’être satisfait, et faire trembler les supporters des Mapgies qui s'étaient déjà préparés à l'arrivée potentielle de superstars à Saint James Park telles que Edinson Cavani, Gareth Bale ou encore Kalidou Koulibaly.