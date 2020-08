Juventus-OL : les compositions officielles du 8e de finale retour de C1 !

163 jours après le match aller, Juventini et Gones se retrouvent pour une revanche à l'Allianz Stadium de Turin. La Ligue des Champions fait son grand retour ce vendredi avec un match crucial pour l'Olympique Lyonnais, qui a une chance d'obtenir sa qualification pour le tournoi final à Lisbonne grâce à sa victoire 1-0 à l'aller face à la redoutable Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. En février dernier, l'équipe dirigée par Rudi Garcia avait su marquer, grâce à Lucas Tousart parti depuis au Hertha Berlin, et surtout contenir une décevante formation italienne avec l'aide de son schéma en 3-5-2. C'est ce même système qui devrait être utilisé ce vendredi par Rudi Garcia, qui fait confiance à Anthony Lopes dans le but. Devant lui, une défense à trois composée de Denayer, Marcelo et Marçal.

Sur les ailes, en guise de pistons, on retrouve Léo Dubois à droite et Maxwel Cornet à gauche. Dans l'entrejeu, Bruno Guimarães et Houssem Aouar sont les partants. Le troisième larron est Maxence Caqueret. Enfin, devant, Memphis Depay, absent du match aller en raison de sa blessure au genou, et surprise Karl Toko-Ekambi animent le secteur offensif. A la Juve, Maurizio Sarri peut déplorer l'état physique incertain de Paulo Dybala, qui démarre sur le banc de touche. Cela ne change rien à la défense, devant Szczesny, avec un quatuor Cuadrado-De Ligt-Bonucci-Alex Sandro. Au milieu, Pjanic - qui dispute peut-être son dernier match avec la Juve, face à son ancien club - occupe le poste de sentinelle avec devant lui Bentancur et Rabiot. Devant, Cristiano Ronaldo est bien évidemment présent, avec Bernardeschi côté droit et Gonzalo Higuain pour occuper l'axe.

Les compositions d'équipes :

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimarães, Caqueret, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi

Juventus : Szczesny - Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Rabiot - Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi