PSG : le message fort de Kang-In Lee aux supporters

Dans un entretien accordé à la LFP - avant d’affronter Montpellier avec le Paris Saint-Germain ce vendredi 23 août au Parc des Princes - Kang-In Lee est revenu sur son adaptation dans la capitale française. L’occasion également pour l’international sud-coréen de remercier le soutien de son pays natal mais également celui des supporters parisiens.

«C’est un sentiment fort. J’aime le public coréen, parce que ce sont des gens de mon pays qui viennent m’encourager et ils me donnent beaucoup d’amour et d’énergie. Ils me rendent meilleur, et grâce à eux, comme tous les supporters du PSG qui sont présents à chaque match, je veux continuer à m’améliorer. Je veux les remercier parce qu’ils m’aident grandement dans ma progression, à jouer un meilleur football pour aider l’équipe du mieux possible tout en leur donnant du plaisir», a ainsi assuré le joueur de 23 ans.