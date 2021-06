Sassuolo : Jérémie Boga pas insensible à l’OM selon Maxime Lopez

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de son président Pablo Longoria qui est à la recherche d’un remplaçant à Florian Thauvin, Jérémie Boga pourrait revêtir le maillot blanc du club phocéen la saison prochaine. Le natif de la citée méditerranéenne est un fan du club olympien mais n’a pourtant eu l'occasion de jouer pour ce dernier. Son coéquipier en club à Sassuolo et ancien minot de l’OM, Maxime Lopez, l’assure : Boga ne serait pas contre un transfert vers le Stade Vélodrome, bien qu’il ne connaisse pas la position du club à son égard.

« Non, on n'en a jamais parlé, car les premières rumeurs ont circulé une fois la saison terminée. Je ne sais donc pas si l'OM est entré en contact avec son agent. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant que Marseillais, Jérémie suit l'OM, il est supporter du club. Durant toute la saison, on a parlé des matches. Même s'il est parti très jeune à Chelsea, je pense qu'il ne serait pas insensible à un intérêt de l'OM, s'il y en a un. Mais je n'en sais pas plus et nous n'en avons pas discuté », explique-t-il à la Provence. Pablo Longoria, c'est à vous de jouer désormais.