L'OM pourrait inclure un joueur dans l'opération Jérémie Boga

Comme révélé dans nos colonnes il y a quelques jours, l'OM est bel et bien sur les traces de Jérémie Boga. Le virevoltant milieu offensif international ivoirien plaît beaucoup à Pablo Longoria qui l'a érigé en priorité pour renforcer son attaque. Le président de l'OM cherche un joueur capable de faire des différences en un contre un. Cela tombe bien, cela correspond parfaitement aux qualités du joueur de Sassuolo, meilleur dribbleur de Serie A l'an passé.

Mais recruter le natif de Marseille ne sera pas simple. Si le joueur est emballé à l'idée de porter la tunique phocéenne, le club italien ne compte pas brader son joueur et réclame plus de 20 M€. Pour tenter de faire baisser la note, l'OM, qui est entré en négociation pour le joueur, pourrait se laisser tenter par l'incorporation d'un joueur. Reste à savoir lequel. Attention toutefois à ne pas se faire doubler par la concurrence. Trois clubs (dont l'Atalanta Bergame et l'OL) sont toujours en lice et pourraient tenter de coiffer Pablo Longoria au poteau. Selon nos informations, le dossier pourrait s'accélérer dès la semaine prochaine.