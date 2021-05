L'OM prend la température pour Jérémie Boga

La suite après cette publicité

Il suffit de regarder les contours de l’effectif de l’OM pour comprendre l’énorme chantier qui attend Pablo Longoria cet été. Entre les joueurs en fin de contrat non conservés ou partant (Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Florian Thauvin, Christopher Rocchia, Valère Germain et Saîf-Eddine Khaoui notamment), les joueurs prêtés non conservés (Michael Cuisance et Olivier Ntcham), les joueurs prêtés à l'option d'achat importante et dont l'avenir à Marseille est incertain (Leonardo Balerdi, Pol Lirola) et les candidats au départ (Duje Caleta Car, Boubacar Kamara, Hiroki Sakai et Nemanja Radonjic voire Arkadiusz Milik), le visage de l'OM version 2021-22 n'aura quasiment plus rien à voir avec celui de cette saison.

Forcément, le nouveau président marseillais va devoir mettre les bouchées doubles et activer ses réseaux pour rebâtir une équipe à la hauteur des ambitions du club phocéen. Avec une masse salariale moindre, pas mal de gros transferts passés définitivement amortis (Mandanda, Payet, Germain, Mitroglou et bien d'autres), Longoria devrait avoir un peu de marge de manoeuvre sur deux, trois dossiers. De quoi lui permettre de disposer entre 15 et 20 M€ pour un ou deux tops joueurs. Si la pépite argentine de Velez Sarsfield Thiago Almada n'est pas loin d'avoir donné son accord, le boss de l'OM explore d'autres pistes et un joueur lui plaît particulièrement, Jérémie Boga.

L'OM et Pablo Longoria ont pris des renseignements

Moins performant cette saison que la saison 2019-20 (11 buts et 2 passes décisives en 34 matches de Serie A), l'ancien meilleur dribbleur d'Italie garde une belle cote sur le marché des transferts en Italie, mais aussi en France. L'OL a pris contact de manière informelle avec le club italien et réfléchit à faire venir à la fois le coach de Sassuolo Roberto de Zerbi et le virevoltant milieu offensif. Selon nos informations, Pablo Longoria, toujours attentif au marché italien, tâte le terrain et réfléchit très sérieusement à la possibilité de recruter le joueur formé à l'ASPTT Marseille cet été dont la valeur est estimée à une vingtaine de millions d’Euros par le président de Sassuolo, Giovanni Carnavalli.

Bien évidemment du côté du club phocéen, l’heure n’est pas à la précipitation et le résultat final de Ligue 1 ainsi que les ventes réalisées dans les premières semaines du mercato permettront d’en savoir plus sur la somme qui sera allouée au mercato à Marseille. Une chose est sûre, il va manquer cruellement de joueurs du calibre et du profil de Boga la saison prochaine à l’Orange Vélodrome. Du côté du principal intéressé, nul doute que ce dernier saura être attentif à une approche concrète de la part de son club de coeur... À suivre.