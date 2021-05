Thiago Almada a dit oui à l'OM

La suite après cette publicité

«Je le connais très bien, on a une très bonne relation, il faisait partie de la sélection en 2018. Il a un grand avenir, il a beaucoup de nuances dans son jeu. Je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Je ne m'intéresse pas à ça pour l'instant, je suis concentré sur une qualification européenne. C'est un joueur qui est très bien valorisé, c'est une promesse. N'importe quel entraîneur le voudrait dans son effectif. C'est une analyse que je base sur ce que j'ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel. » Le 29 avril dernier, Jorge Sampaoli s'enflammait pour la pépite argentine Thiago Almada.

Car depuis quelques semaines, l'OM voudrait s'offrir les services de ce milieu offensif, considéré comme l'un des plus grands espoirs au pays, si ce n'est le plus grand. Le joueur de Velez est très demandé depuis plusieurs années déjà. Les deux clubs de Manchester l'avaient dans leur viseur à l'été 2019 mais la pandémie, la crise économique, une certaine irrégularité du joueur et une affaire d'agression sexuelle ont un peu freiné les courtisans. C'est alors que Pablo Longoria et ses recruteurs se sont mis en route.

Velez veut 15 M€, hors bonus

Depuis quelques semaines, des discussions ont lieu entre le joueur, la direction de Velez et l'OM. Elles commencent à devenir très concrètes puisque selon les informations de RMC, le joueur de 20 ans a donné son accord aux Phocéens pour un contrat de 5 ans. Il reste encore à s'entendre avec le club argentin, ce qui ne sera pas simple. El Guayo est sous contrat jusqu'en 2023 avec une clause libératoire de 25 M€. Avec la crise ce chiffre sera compliqué à atteindre. El Fortin le sait mais souhaite tout de même en tirer le meilleur prix.

Velez voudrait 15 M€, sans compter les bonus. Une somme élevée pour les finances du club français, dont les comptes ne sont pas au beau fixe, même si le salaire d'un joueur comme Florian Thauvin ne sera plus à prendre en charge par exemple. Rien n'est encore gagné pour l'OM mais le dossier avance plutôt de manière positive. Méfiance tout de même car Almada est courtisé par d'autres écuries. En cas d'échec, Marseille avance sur d'autres dossiers comme Amine Adli, Sebastian Villa ou encore le jeune attaquant du PSV, Fodé Fofana.