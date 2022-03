Nice-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Un choc peut en cacher un autre. Cinq jours avant un déplacement à Madrid, pour tenter de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est en voyage à Nice, où l'attend son bourreau d'il y a un mois en Coupe de France (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Des Niçois qui retrouveront Nantes en finale de cette compétition et pointent actuellement à la troisième place du championnat, 16 points derrière les Parisiens.

Pour ce match, Christophe Galtier ne déroge pas à son 4-4-2. Sans Atal, Daniliuc et Bard évoluent comme latéraux, Thuram et Kluivert comme ailiers, avec Lemina et Rosario dans l'axe. Le duo d'attaque est composé de Gouiri et Dolberg. En face, privé d'Hakimi, Herrera, Paredes et Ramos, blessés, et surtout de Kylian Mbappé, suspendu, Mauricio Pochettino aligne un 4-3-3 avec un trio Di Maria-Messi-Neymar aux avant-postes. Derrière, Diallo et Bernat sont préférés à Nuno Mendes et Presnel Kimpembe.

Les compositions d'équipes :

Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Kluivert, Rosario, Lemina, Thuram - Dolberg, Gouiri

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bernat - Danilo, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Neymar

