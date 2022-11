PSG : Carlos Soler avoue avoir eu peur de manquer le Mondial

Dans une interview accordée à L'Équipe, Carlos Soler fait le point sur ses débuts avec le club capital et sur la Coupe du Monde, compétition dans laquelle il représente la sélection espagnole. Débarqué du CF Valence cet été, le milieu de terrain de 25 ans a cependant confessé avoir eu peur de ne pas pouvoir disputer la compétition, en dépit d'un temps de jeu qui s'améliore.

« Sincèrement, ce sont des choses qui me sont passées par la tête. Mais j'ai toujours pensé que j'avais le niveau pour jouer au PSG. Cela n'a pas été simple au début, parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato, avec un nouvel entraîneur qui avait travaillé pendant la préparation, et il a logiquement voulu aligner ceux qui étaient davantage habitués à son style et à son système. À Valence, on ne jouait pas en 5-2-3 comme à Paris, il fallait aussi que je m'adapte à un nouvel environnement. Et depuis un mois et demi, j'ai fait cinq matches comme titulaire, je gagne du temps de jeu », a tout de même positivé le joueur de la Roja.

