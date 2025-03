Pays-Bas, Corinthians : la sortie mordante de Memphis Depay

18 heures chrono. Dans la nuit de dimanche à lundi, Memphis Depay n’a pas eu le temps. Comme l’explique La Dernière Heure, l’attaquant a joué 90 minutes en finale aller du championnat paulista face à Palmeiras. Une fois le coup de sifflet donné à 0h27 (heure néerlandaise), après la victoire 1 à 0, le joueur des Corinthians a sauté dans un avion pour rejoindre les Pays-Bas afin de rejoindre l’équipe nationale basée à Zeist, près d’Utrecht. Un voyage de 18 heures qui n’a pas eu l’air de déranger le natif de Moordrecht, trop heureux de retrouver les Oranjes pour la première fois depuis le championnat d’Europe 2024. « Il n’y a que quatre heures de décalage horaire et j’ai l’habitude de beaucoup voyager. Il faut juste bien planifier. Aujourd’hui (hier), entraînement matinal, et le reste du temps, c’est beaucoup de récupération (…) Je pense que si l’on veut jouer pour l’équipe nationale néerlandaise, il faut tout faire pour y être peu importe d’où l’on vient, c’est logique», a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à ESPN.

Il peut atteindre les 100 sélections après 8 mois d’absence

Bien que proche de Ronald Koeman, l’ancien de l’OL n’a pas été convié lors des derniers rassemblements. Mais contrairement à Steven Bergwijn qui a rejoint l’Arabie saoudite, la porte n’était pas fermée pour Depay comme l’avait avoué son sélectionneur en septembre dernier. «Je désapprouve Bergwijn pour l’Arabie saoudite, avec Memphis, ça peut être différent. Le niveau du championnat brésilien n’est pas le même. Donc oui, Depay peut toujours faire partie de l’équipe nationale, mais ça dépend de sa forme physique et de son niveau.» Et visiblement, tout va bien à ce niveau-là selon l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Depuis son arrivée chez les Corinthians, le footballeur de 31 ans a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont 11 dans la peau d’un titulaire. Il totalise pour le moment 2 buts et 7 assists. Tout cela a convaincu Koeman et son staff, qui se sont d’ailleurs rendus au Brésil pour l’observer et échanger avec lui au sujet de son état de forme et d’un potentiel retour.

Huit mois après sa dernière sortie avec le maillot orange des Pays-Bas, il fait donc son come-back en sélection pour affronter l’Espagne en 1/4 de finale de la Ligue des Nations (20 et 23 mars). Si jamais il a du temps de jeu, il pourrait d’ailleurs atteindre la barre symbolique des 100 capes en sélection. Memphis Depay (98 capes, 46 buts) en profitera aussi pour retrouver plusieurs anciens coéquipiers sur la pelouse, lui qui a porté les couleurs du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid. Son dernier club en Europe avant de découvrir le Brésil. Un choix osé mais assumé par l’attaquant, qui ne regrette pas du tout sa décision. « Quand j’ai rejoint le championnat brésilien, tout le monde se demandait : "que va faire Memphis ?". Un club en situation de relégation est source d’inquiétude. Mais en deux mois, nous avons complètement renversé la situation. Finalement, c’est grâce à mes qualités footballistiques que le sélectionneur national a choisi de venir au Brésil et a voulu voir le Brésil de près. C’est évidemment très appréciable.»

Memphis répond à ses détracteurs

Depay, qui a pris le temps de la réflexion avant de s’engager, poursuit : «ce n’était pas un choix facile. J’ai joué pour de grands clubs au cours de ma carrière. Mais ça me plaisait. Bien sûr, il y avait un risque. Le club était loin dans la compétition, on ne savait pas à quoi s’attendre, on avait une intuition et on entendait parler de l’importance du club. Mais on ne connaissait pas la structure, on ne connaissait pas la concurrence. Finalement, j’ai franchi le pas. (…) Je pense que le championnat brésilien fait partie du top 5 mondial. On se base uniquement sur le talent, la combativité, le physique. Les conditions de jeu. Après chaque match, on se pèse et je perds trois kilos en une heure et demie. Les conditions sont différentes. Le championnat ne fera que grandir dans les années à venir. On voit aussi que tous les talents partent en Europe. Personnellement, j’ai été surpris et je pense que cela correspond à mon parcours. Les stades sont pleins. J’ai joué devant 100 000 personnes au Camp Nou ou 90 000 à Old Trafford, mais ce que l’on vit ici est complètement différent.»

Heureux au Brésil, Memphis est également ravi de retrouver son pays. «À chaque fois que je fais un reportage ici, je ressens une pression supplémentaire. Il y a toujours des gens qui doutent et pensent que les choses devraient être différentes. J’entends cela chaque année. Je n’ai pas trop d’attentes, j’essaie de travailler dur et de prendre beaucoup de plaisir ici à chaque fois. À la fin de la course, on voit ce que j’ai pu apporter aux Oranje. Pour le moment, j’ai l’impression d’avoir encore de la valeur. Bien sûr, je n’ai pas joué depuis un moment, mais je n’ai pas l’impression d’être inférieur avec ce que je fais actuellement.» Un message envoyé à ses détracteurs ou à ceux qui doutent de son choix de carrière. Bien dans ses crampons, Memphis Depay (31 ans) espère devenir centenaire en équipe nationale avant d’aller relever de nouveaux défis avec les Corinthians.