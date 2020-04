Hospitalisé dans un état grave la semaine dernière au CHU de Saint-Etienne, Robert Herbin est décédé ce lundi à l'âge de 81 ans. C'est le journaliste Jacques Vendroux qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Robert Herbin est parti ce soir à l'hôpital nord de Saint Etienne .Son frere et ses Soeurs ont souhaité que je vous l'annonce officiellement

Nous pensons a sa famille, ses amis et ses proches, au peuple vert. Le monde du football est en deuil .@ASSEofficiel — Jacques Vendroux (@JacquesVendroux) April 27, 2020

Véritable légende du football français, le Sphinx avait emmené les Verts de Saint-Etienne en finale de la Coupe des Clubs Champions en 1976, battus par le Bayern Munich et les fameux poteaux carrés. Avant sa carrière d’entraîneur dans le Forez (1972-1983), puis à l'OL (1983-1985) ou encore à Strasbourg (1986-1987), l'international français (23 sélections, 3 buts) avait effectué toute sa carrière de joueur à Saint-Etienne où il évoluait comme milieu de terrain puis libéro. Il aura remporté dix titres de champion de France, dont quatre comme coach, et six Coupes de France.