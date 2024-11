PAOK : ça commence mal pour Dejan Lovren

Dejan Lovren gardera deux souvenirs complètement différents de ses deux mariages avec l’Olympique Lyonnais. Bien plus jeune lors de la première noce, le Croate avait disputé 102 rencontres toutes compétitions confondues en 3 saisons (3 buts). Il avait ensuite quitté les Gones pour rejoindre Southampton et poursuivre sa carrière. Quelques années plus tard, le natif de Zenica, passé par Liverpool et le Zénit Saint-Pétersbourg entre-temps, est revenu à l’un de ses premiers amours en janvier 2023. En quête d’un défenseur central expérimenté, les Rhodaniens, menés encore à l’époque par Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc, avaient décidé de faire appel à l’ancien joueur de la maison rhodanienne.

Des secondes noces compliquées avec l’OL

Un choix qui a été plutôt payant durant les six premiers mois où il a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues (1 but). Ensuite, il a disparu des radars à la suite de pépins physiques. L’an dernier, il n’a donc participé qu’à 11 matches toutes compétitions confondues, le plus souvent en tant que remplaçant. Poussé vers la sortie durant le mercato d’hiver de 2024, il a de nouveau été placé sur le marché quand est venu l’été, l’OL souhaitant se délester de son gros salaire. Bien que Pierre Sage et les Gones ne comptent pas sur lui, le Croate est resté une fois le mercato officiellement terminé. Mais que quelques jours. En effet, il a quitté le club libre peu de temps après la fermeture du mercato dans l’Hexagone.

En effet, le marché grec étant ouvert un peu plus longtemps, le joueur de 35 ans a trouvé une bonne opportunité au PAOK. Le 16 septembre dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium, dirigés à présent par John Textor, ont annoncé la fin de leur deuxième union avec le Croate. On peut même dire qu’on était plus proche du divorce cette fois-ci. « L’Olympique Lyonnais informe du départ, sans indemnité de transfert, de Dejan Lovren au PAOK Salonique. Après des discussions fructueuses entre toutes les parties, un accord a été trouvé, mettant un terme à la dernière année de contrat du défenseur central», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel.

Une nouvelle union avec le PAOK

Pierre Sage a, lui, utilisé des mots un peu plus forts pour évoquer sa collaboration avec le défenseur central. «La première fois que je l’ai rencontré, c’était en 2012, j’étais à Bourg-Péronnas, il revenait de blessure et avait marqué de la tête avec la réserve. Ça a été une fierté pour moi d’entraîner un champion comme lui. Il nous a montré que c’était vraiment quelqu’un de bien, avant de partir, il a réuni tout le monde pour souhaiter une bonne saison et dire qu’il les garderait dans son cœur. C’est important de le signaler et on lui souhaite le meilleur.» Où en est-il justement ? Après avoir quitté Lyon, l’ancien joueur de Liverpool a pu débuter sa nouvelle aventure avec le PAOK.

Sur le banc le 29 septembre dernier lors de la défaite 1 à 0 face à l’Aris Salonique, il a pu jouer ses premières minutes le 6 octobre face à Levadiakos. Il a même pris part à l’intégralité de la rencontre remportée 2 à 0. Ensuite, Lovren a participé à 4 autres matches de championnat, face à l’AEK Athènes, l’OFI, le PAS Lamia et l’Olympiakos. À chaque fois, il a été utilisé 90 minutes. Ce qui porte son total à 5 apparitions en championnat (450 minutes jouées). En Coupe de Grèce, il n’a pas participé à la seule rencontre jouée pour le moment cette saison. Il est resté sur le banc lors du 1/8e de finale aller face à l’AO Egaleo. Enfin, il ne peut pas jouer en Ligue Europa, puisqu’il a signé bien après que le club ait donné la liste officielle des joueurs inscrits dans cette compétition à l’UEFA.

Une histoire qui débute timidement

Ce qui a d’ailleurs étonné Martial Debeaux, journaliste et spécialiste du football grec chez Footballski. «Son transfert est un peu incompréhensible parce que le PAOK a vendu Koulierakis et avait besoin d’une solution en Europe. Ce que Lovren ne peut pas être puisqu’il a signé trop tard.» Si le défenseur a pu retrouver les terrains et un peu de temps de jeu, il n’affiche pas encore un niveau exceptionnel selon lui. «Malheureusement, je trouve qu’il est un peu dans la lignée de sa fin d’aventure à l’OL. Il est souvent dépassé, un peu hors du coup. Dimanche dernier, il a été, pour moi, coupable sur le deuxième but de l’Olympiakos. Celui d’Ayoub El Kaabi.»

Il poursuit : «je ne vais pas le qualifier de flop parce que c’est tôt et que l’équipe, en général, n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière, mais je ne suis pas très optimiste. À 35 ans et avec un contrat de 2 ans, je trouve que c’est typiquement le genre de transfert que le football grec doit essayer d’éviter dans la mesure du possible, sachant qu’il sortait d’une longue période sans jouer à l’OL. Ceci étant dit, enchaîner les matches ne peut que l’aider. On sait qu’un défenseur central a aussi besoin de repères pour être performant. Pour le reste, c’est un peu tôt encore pour savoir s’il insuffle du leadership.» Après des mois compliqués à Lyon, Dejan Lovren doit prendre ses marques en Grèce, lui qui découvre un nouveau football et un nouveau club. Le septième et peut-être le dernier de sa carrière.