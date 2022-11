EdF : le beau message d'Hugo Lloris à Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Comme un air de 2018. Si Didier Deschamps fait face à une cascade de blessures et donc de forfaits pour préparer la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, les Bleus pourront compter sur le même trio de gardiens, à savoir Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Le portier de Tottenham, présent ce lundi en conférence de presse avant le premier entraînement des champions du monde en titre à Clairefontaine, a évoqué cet aspect, important à ses yeux, tout en dégainant de belles paroles pour le gardien du Stade Rennais.

« On se connaît très bien. On a connu une compétition ensemble qui avait abouti sur un sacre. On en garde que des très bons souvenirs. Les aléas d'une carrière font que Mike ne sera pas parmi nous. On est déçu pour lui avant tout. On a le plaisir de retrouver Steve, on a une relation assez particulière, on se suit depuis de très nombreuses années, ça fait plaisir de le retrouver avec le sourire et compétitif, puisqu'il fait de très belles choses avec le Stade Rennais ET surtout après l'année dernière qui était un peu plus difficile (avec Sampaoli à l'OM, NDLR), de montrer qu'il est toujours au niveau, on ne peut qu'être respectueux de ça. Steve a une légitimité au sein du groupe, il a cette expérience, il est écouté, il prend de la place dans le vestiaire. C'est une bonne chose pour notre équipe. Il a toujours été là dans les moments les plus compliqués, c'est un battant. On aura besoin de toutes nos forces pour les échéances à venir. »