PSG-Newcastle : un ex-arbitre dénonce le penalty accordé à Kylian Mbappé

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a obtenu un point précieux sur le gong face à Newcastle (1-1) en Ligue des champions. Longtemps inefficaces devant le but adverse, les Parisiens ont forcé le verrou britannique grâce à un penalty accordé par Szymon Marciniak et transformé par Kylian Mbappé (90e+7). Depuis, ce fait de jeu a suscité de multiples réactions aux quatre coins de l’Europe et créé la polémique outre-Manche. En marge de cette confrontation, Mark Clattenburg, ex-arbitre britannique, a estimé que la décision de son homologue était injustifiée.

«Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé. Kylian Mbappé n’aurait jamais dû avoir la chance d’égaliser sur penalty dans les huit minutes du temps additionnel. Plus tôt dans la rencontre, on avait vu le ballon frapper Lewis Miley à la cuisse puis rebondir sur un bras légèrement éloigné de son corps. Kwiatkowski (l’arbitre en charge du VAR, ndlr) a décidé de ne pas envoyer Marciniak devant son moniteur pour un examen», a-t-il indiqué avant de poursuivre. «Livramento n’a pas agrandi son corps. Son bras était dans une position naturelle pour le mouvement qu’il effectuait. Il n’a pas eu le temps de réagir à la déviation. Ce penalty va à l’encontre de toutes les directives de l’UEFA et Newcastle en a payé le prix», a-t-il fini par conclure dans les colonnes du Daily Mail.