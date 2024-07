Angleterre : Gareth Southgate va retrouver un job prestigieux

Et si Gareth Southgate effectuait déjà son retour dans le football anglais ? Selon les informations du Daily Mail, l’ancien sélectionneur des Three Lions est suivi par la BBC. L’objectif de la chaîne britannique est d’aligner Southgate pour remplacer Ian Wright dans l’émission Match of the Day.

Mais en cas d’arrivée, l’homme de 53 ans retrouvera Gary Lineker, qui a énormément critiqué son coaching lors de l’Euro. Le Daily Mail rapporte qu’une réunion n’est pas à exclure afin d’apaiser les tensions.