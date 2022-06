Olivier Guégan débarque sur le banc de Sochaux

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En quête d'un coach après le départ inattendu d'Omar Daf vers Dijon, le FC Sochaux-Montbéliard, cinquième et barragiste malheureux face à Auxerre cette saison, a confié son destin à Olivier Guégan.

L’ancien milieu de terrain de 49 ans, qui a débuté sa carrière d’entraîneur au Stade de Reims avant de diriger le Grenoble Foot 38 et le Valenciennes FC, s’est engagé pour deux saisons (plus une en option). Il reste sur des 7e, 11e et 16e places avec Valenciennes, en Ligue 2.