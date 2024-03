Le Bayer Leverkusen pense à une légende du Real Madrid pour succéder à Xabi Alonso

Cet été, on risque d’assister à une grande valse des entraîneurs. Xabi Alonso se place parmi les coachs les plus convoités. Il y a peu de chances que l’entraîneur basque reste une saison de plus sur le banc du Bayer Leverkusen. Alors pour pallier son départ, les actuels leaders de Bundesliga pensent à un autre espagnol et un ancien du Real Madrid également selon Bild. En effet, Raúl, actuellement entraîneur de la Castilla (2e équipe du Real Madrid) est convoité par le club allemand.

Après cinq saisons sur le banc de la Castilla et surtout déçu de voir Carlos Ancelotti être prolongé sur le banc de l’équipe première du Real, Raúl avait décidé dès cet hiver de quitter Madrid à l’issue de son contrat en juin. Mais s’il possède l’avantage de savoir parler allemand depuis son passage à Schalke (2010-2012), ’ancien attaquant de la Maison Blanche ne serait finalement pas contre l’idée de rester dans son club de coeur selon Relevo. Affaire à suivre.