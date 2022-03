Puma dévoile la Future Z de Neymar Jr

Puma a dévoilé la nouvelle paire de crampons, la Future Z, de Neymar, la star du PSG.

Puma a dévoilé ce samedi la nouvelle Future Z 1.3 qu'arborera dorénavant Neymar Jr (30 ans) sur les pelouses de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Le n°10 parisien a déjà été aperçu avec cette paire lors du dernier entraînement du club de la capitale, ainsi que sur la pelouse de l'OGC Nice ce samedi soir.

La suite après cette publicité

Après l'édition spéciale Batman, elle aussi portée par l'international auriverde, qui a d'ailleurs tronqué la Future Z pour cette paire lors de la mi-temps du match entre Nice et Paris, la Future Z 1.3 se présente sous un tout nouveau coloris pour le moins osé.

Un modèle osé

Exit le rouge et le noir, n'en déplaise à Stendhal, place à l'orange, au blanc et au noir sur ce nouveau modèle. Les différents petits motifs composant cette Future Z, et ce même jusqu'au niveau de la semelle, attireront forcément l'œil des habitués de Puma ayant la volonté de l'afficher sur le pré.

On retrouve toujours les fils élastiques (oranges) présents sur la zone des lacets, eux faits de blanc et de noir. Une chose est sûre, Neymar ne passera pas inaperçu avec cette nouvelle paire de Future Z chaussée aux pieds.

Précommandez votre Future Z grâce au code "NEYMAR" à envoyer en DM sur l'Instagram de @FOOT.FR ! Bénéficiez également d'une remise de 10% (valable en ligne et dans les magasins à Lyon, Marseille et Avignon) et de la livraison express offerte !