FC Barcelone : coup dur pour Gerard Piqué

L'infirmerie du FC Barcelone continue de se remplir au courant des semaines. Alors que plusieurs joueurs clés de l'effectif blaugrana sont absents en raison de blessures (De Jong, Pedri...), le défenseur central espagnol Gerard Piqué devrait lui aussi être éloigné des terrains pendant un certain temps. Le vice-capitaine du Barça a dû quitter les siens à la 70e minute de jeu lors du match nul à domicile face à Alavés, remplacé par le Français Clément Lenglet.

La suite après cette publicité

Le club a d'ailleurs annoncé le pépin physique de l'ex-international (103 sélections, 5 buts) par le biais d'un bref communiqué sur ses réseaux sociaux : «Gerard Piqué a une entorse au mollet droit. Des tests supplémentaires sont en cours pour déterminer l'étendue exacte de l'entorse.» Sa participation lors de la prochaine échéance en Ligue des Champions à Kiev face au Dynamo semble compromise.

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @3gerardpique has a right calf strain. Further tests are pending to find out the exact extent of the strain pic.twitter.com/IDeru724Hn