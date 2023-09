EdF Espoirs : Thierry Henry justifie le choix de Zaire-Emery capitaine

La suite après cette publicité

C’était la surprise de la première composition de Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs. L’ancien coach de Monaco a décidé de nommer le jeune Warren Zaïre-Emery (17 ans) en tant que nouveau capitaine de l’équipe. Un choix qui pouvait étonner alors qu’on s’attendait à voir l’expérimenté Lukeba porter le brassard. Mais Thierry Henry avait une autre idée. Et il l’a expliqué après la large victoire face au Danemark (4-1).

«J’ai choisi Warren Zaïre-Emery capitaine pour savoir s’il était prêt. Sur le terrain, il l’était, mais je voulais le voir dans le vestiaire. On a eu beaucoup de réponses. On sait très bien ce qu’il a dans ses pieds, on voulait voir comment c’était dans la tête», a confié Henry dans des propos rapportés par France Info.