Burkina Faso : le communiqué incendiaire sur Alban Lafont

Régulièrement, l’avenir international des footballeurs binationaux fait couler de l’encre. Ce mardi, c’est le cas Alban Lafont (25 ans) qui fait parler au Burkina Faso. Annoncé proche de la sélection africaine, le portier a récemment fait l’objet d’une rumeur d’un média local. Il a ainsi été révélé que l’entourage du joueur aurait fait des demandes financières importantes à la Fédération burkinabè de football (FBF), qui a totalement démenti.

«Depuis quelque temps, le nom d’Alban Lafont, gardien de but de FC Nantes en Ligue 1 française, nourrit les commentaires dans certains milieux, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il s’y raconte que le Franco-burkinabè, approché par la Fédération Burkinabè de Football en vue de le convaincre de porter les couleurs du Burkina Faso; aurait posé des conditions financières entre autres. La FBF déplore les affirmations sans fondement et les supputations qui fusent et qui portent atteinte à son image, à celle d’Alban Lafont et de sa famille. Nul n’ignore les qualités de ce joueur qui pourrait être appelé par la FBF, comme tout autre joueur binational pour défendre les couleurs du Burkina Faso. Convaincue que l’Équipe nationale du Burkina Faso reste ouverte à tout Burkinabè capable de lui apporter une plus-value dans la défense de la bannière étoilée, la FBF se réserve le droit de suivre et de nouer, au besoin, le contact avec tous les footballeurs talentueux qui remplissent les conditions de sélection chez les Étalons. Le Comité Exécutif tient à rassurer l’opinion que le joueur Alban Lafont n’a jamais exigé une quelconque somme d’argent pour intégrer l’équipe nationale. La FBF affirme également n’avoir jamais conditionné l’intégration du joueur par une quelconque proposition financière.» Le débat est clos.