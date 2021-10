MHSC : Valère Germain est fou de Téji Savanier

Arrivé en toute fin de mercato estival pour tenter de faire oublier le duo Andy Delort-Gaëtan Laborde, l'attaquant du Montpellier HSC Valère Germain semble bien s'adapter à son nouveau club, avec déjà trois buts inscrits et une passe décisive délivrée en 6 matches de championnat. Une bonne entame qu'il doit notamment à son coéquipier Téji Savanier, comme il l'explique dans un entretien accordé à L'Équipe : « pour essayer de créer quelque chose, le coach a eu l'intelligence de nous mettre quasiment tout le temps ensemble à l'entraînement dès le début. C'est important entre un 10 et un 9 d'avoir une belle relation. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui met l'ambiance, très gentil, toujours de bonne humeur. On s'était pris la tête une ou deux fois quand je jouais à Marseille, parce que quand on est adversaire de Téji, ce n'est pas la même (rires). »

La suite après cette publicité

Toujours dans les colonnes du quotidien sportif, l'ancien Marseillais a également couvert d'éloges le numéro 11 pailladin, le classant parmi les grands joueurs qu'il a connus dans son parcours : « j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de grands joueurs durant ma carrière, et Téji fait partie des meilleurs. C'est quelqu'un qui joue pour le collectif, qui lève beaucoup la tête, qui aime donner de bons ballons. Je pense qu'il à dit ça (Germain serait l'attaquant qu'il lui fallait, ndlr) parce que j'aime me déplacer du mieux possible. Avec lui, un simple regard ou un simple appel peuvent faire la différence. [...] Il a la hargne. J'ai joué avec des joueurs comme ça, comme Raggi (Andrea, ndlr) à Monaco. C'est un amour, mais ils ont tellement envie de gagner que parfois, leurs paroles dépassent leurs pensées. Ils ont un état d'esprit de "chien". »