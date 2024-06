Kevin de Bruyne aurait pu représenter le Burundi

L’affiche est désormais connue. Dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro 2024, la France et la Belgique se retrouveront, soit six ans après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie perdue par les Diables Rouges et Kevin De Bruyne. Alors que le milieu de terrain belge s’apprête à croiser de nouveau le fer avec les Français, ESPN nous apprend que le joueur de Manchester City aurait pu représenter une autre sélection.

La suite après cette publicité

Le média rappelle que la mère du principal concerné, Anna De Bruyne, est née au Burundi ce qui signifie que Kevin De Bruyne aurait pu choisir de jouer pour ce pays de l’Afrique de l’Est selon les règles d’éligibilité de la FIFA. Capitaine de la sélection belge, le natif de Drongen compte aujourd’hui plus de 100 sélections avec son pays natal.