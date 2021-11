Joshua King compare Erling Haaland à un ours

Actuellement blessé et n'ayant pas pu éviter l'élimination du Borussia Dortmund, Erling Haaland est en train de se soigner. L'attaquant norvégien de 21 ans devrait revenir encore plus fort et son coéquipier en sélection norvégienne Joshua King s'est fendu d'une petite révélation. Lors d'un podcast organisé par son coéquipier à Watford Ben Foster, le buteur norvégien est revenu sur les habitudes alimentaires d'Erling Haaland.

La suite après cette publicité

Il l'a ainsi comparé à un animal : «c'est juste un monstre. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant que lui. Il gonfle, oui il déchiquète, je ne sais pas... Il mange juste comme un ours.» Un terrible appétit avec lequel on peut faire un parallèle avec sa faim de marquer des buts. Erling Haaland compte 13 réalisations et 4 offrandes en 10 matches cette saison.