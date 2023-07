Dinamo Zagreb : Luka Ivanušec, la pépite croate pistée par l’OM cartonne

La suite après cette publicité

Après le duo Joško Gvardiol (RB Leipzig) et Lovro Majer (Stade Rennais) parti il y a deux ans, le Dinamo Zagreb pourrait voir une nouvelle fois un joli duo partir. En effet, le défenseur central Josip Šutalo (23 ans) est sur le départ avec notamment l’Ajax Amsterdam qui est proche de s’attacher ses services. Ce dernier a longtemps été lié au RB Leipzig également. Outre le 3e de la dernière Coupe du monde avec la Croatie, le Dinamo Zagreb dispose dans ses rangs d’un autre international prometteur avec Luka Ivanušec. Ailier remuant capable également d’évoluer dans un rôle de numéro 10, le joueur de 24 ans n’était pas du Mondial au Qatar malgré 14 capes (1 but) avec les Vatreni et une participation à l’Euro 2020. Pour autant, il n’en reste pas moins un des grands espoirs de la nation au damier.

Auteur d’une dernière saison solide avec le Dinamo Zagreb (13 buts et 5 offrandes en 47 matches), il a pleinement participé au 24e titre de champion de Croatie du Dinamo Zagreb, son quatrième avec le club qu’il a rejoint en 2019 en provenance du NK Lokomotiva. Devenu au fil des ans, un rouage essentiel de la meilleure équipe de Croatie, Luka Ivanušec semble arrivé à maturité et son départ vers l’étranger se précise. Pourtant, il a repris la saison comme si de rien n’était. Si en championnat cela s’est mal passé avec une défaite contre le Hajduk Split (2-1), en revanche cela a été idéal sur le plan européen. Au 2e tour des barrages de la Ligue des Champions, le Dinamo Zagreb a affronté Astana, un adversaire expérimenté même si les Croates étaient favoris. Faisant plus que confirmer leur statut, les Purgeri ont écrasé les Kazakhs 4-0 avec un triplé de Luka Ivanušec.

À lire

ASSE : Niels Nkounkou fustige la direction stéphanoise

L’OM sur les rangs, le Feyenoord a l’avantage

«Il a réalisé un match phénoménal et a marqué de beaux buts, il méritait une standing ovation du public. Je suis heureux qu’il devienne un joueur digne des plus hauts niveaux de football» a notamment déclaré son coach Igor Bišćan après la rencontre. Une belle option prise en vue de la qualification, surtout qu’au prochain tour, ce sera l’AEK Athènes qui se mettra sur la route du Dinamo Zagreb. Justement, le club croate sait qu’il sera difficile de conserver Luka Ivanušec et va néanmoins tout faire pour le conserver le temps des tours préliminaires de la Ligue des Champions afin de retrouver la phase de poules une deuxième année consécutive. Ainsi comme le rapporte le média croate Index, il faudra débourser au moins 12 millions d’euros pour arracher la signature du joueur croate.

La suite après cette publicité

Pour le moment, le club le mieux placé pour arracher la signature du droitier est le Feyenoord Rotterdam, mais Wolfsbourg et l’Olympique de Marseille ont également été évoqués. Alors que les Phocéens ont avancé sur d’autres dossiers comme Ismaïla Sarr qui a été officialisé ou Iliman Ndiaye, le recrutement d’un ailier gauche correspond aux attentes de Marcelino, d’autant que la polyvalence de Luka Ivanušec lui permet d’évoluer sur les deux côtés. Comme le révèle Tportal, le Feyenoord conserve l’avantage dans ce dossier avec une offre de 8,3 M€ récemment formulée mais celle-ci ne devrait pas être suffisante. Encore ouvert pour quelques semaines, le dossier Luka Ivanušec risque fort d’animer la fin de mercato.