Marcus Tavernier s'engage à Bournemouth

Bournemouth a annoncé, ce lundi, la signature du milieu de terrain de Middlesbrough Marcus Tavernier sur un contrat de cinq ans. Le joueur polyvalent signe un contrat de cinq ans au Vitality Stadium et devient la troisième recrue estivale du club, précise notamment le communiqué de la formation anglaise.

Tavernier, âgé de 23 ans, est, en effet, devenu la troisième arrivée estivale de Bournemouth après Joe Rothwell et Ryan Fredericks. Selon les dernières informations de la presse anglaise, l'opération devrait tourner aux alentours des 10 millions de livres sterling.

