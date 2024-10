Ballon d’Or 2024 : révélations sur le coup de fil de France Football au Real Madrid

Toujours sonné par le choix de France Football de donner le Ballon d’Or 2024 à Rodri plutôt qu’à Vinicius Junior, le Real Madrid aurait commencé à s’inquiéter il y a plusieurs. C’est ce que révèle le célèbre présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol.

La suite après cette publicité

« Il y a une semaine, France Football a appelé Ancelotti et lui demandent une interview parce qu’il a gagné le prix du coach de l’année. Ancelotti réalise cet entretien. Le Real Madrid sait qu’Ancelotti a gagné. Ils disent ensuite au club qu’ils vont gagner le prix du meilleur club de l’année. Madrid demande ensuite ce qu’il en est pour Vinicius. On leur répond : « on ne peut pas vous donner cette information. » Madrid commence à avoir des doutes sur le fait que Vinicius remporte le Ballon d’Or ». Ce qui confirme au final la version du patron de FF qui indiquait qu’il avait dû résister aux pressions des clubs pour connaître l’identité du lauréat.