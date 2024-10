Ballon d’Or 2024 : le patron de France Football lâche ses vérités sur le boycott du Real Madrid

Ce Ballon d’Or 2024 va faire jaser pendant longtemps. Entre le sacre de Rodri, la bouderie du Real Madrid et un Vinicius Junior désabusé, les organisateurs ont réussi leur coup. Et le patron de France Football, Vincent Garcia, a confirmé que Rodri avait gagné son duel face au Merengue d’un rien. « C’est un triomphe serré. Je pense que ça ne s’est pas joué à grand-chose. L’intégralité des votes sera à retrouver dans France Football le 9 novembre. Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5. Ça lui a mathématiquement enlevé quelques voix. Ça résume aussi la saison du Real qui a été porté par trois, quatre joueurs différents. Je pense que les jurés ont partagé leurs voix », a-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Équipe, avant d’être interrogé sur l’événement qui a marqué les heures qui ont précédé la cérémonie : le boycott du Real Madrid.

« Je pourrais vous raconter, c’est assez simple, mais ce soir j’ai plutôt envie de parler du vainqueur, qui est un beau vainqueur du Ballon d’Or. Ce n’est pas si souvent qu’il y a un vainqueur espagnol. C’est quand même un vainqueur pas surprenant parce que Rodri est un très grand joueur, mais qui évolue à un poste où il n’y a pas trop de Ballons d’Or. Rodri est plus qu’un milieu défensif. C’est un joueur fantastique. J’ai envie de mettre l’accent sur lui, c’est historique. Ça rattrape peut-être aussi quels grands joueurs espagnols qui ne l’ont pas gagné l’an passé ».

«J’ai été désagréablement surpris»

Une réponse, aussi belle soit-elle pour Rodri, qui n’a pas suffi aux interviewers du patron de FF. La raison est simple. En Espagne, certaines rumeurs affirment que si la Casa Blanca a décidé d’annuler son déplacement à Paris, c’est parce que c’est Rodri qui les aurait prévenus de son sacre. Une version qu’a démentie Garcia. « Je pense que l’émotion qu’avait Rodri sur scène était la meilleure réponse. Il n’était pas au courant de quoi que ce soit », a-t-il indiqué, avant de confirmer qu’il avait bien été l’objet de pressions de la part des clubs.

« Les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l’information. On a été très clairs avec eux dès le début : cette année, le vainqueur ne serait pas prévenu. Je croyais que tout le monde l’avait accepté et au dernier moment, certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu qui était pourtant assez claire. Ce que je peux vous garantir c’est que personne n’était au courant du côté du Real Madrid et de Manchester City. Peut-être qu’ils avaient un sentiment, un ressenti. Peut-être que le Clasico n’a pas aidé, je ne sais pas. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu’ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n’avait pas gagné le BO. J’ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d’autres clubs. J’ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c’était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai été désagréablement surpris, mais je n’ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real ». C’est dit !