Rodri remporte le Ballon d’Or 2024 à la surprise générale !

La nouvelle règle mise en place par les organisateurs du Ballon d’Or a fait son petit effet. Ou plutôt, l’effet d’une bombe. Pour la première fois, le vainqueur du prestigieux trophée est arrivé à la cérémonie de remise au Théâtre du Châtelet sans savoir qu’il allait gagner. De quoi redonner un peu de peps à un concours où quasiment tous les lauréats étaient connus d’avance. Cette année, il n’y avait pas non plus un suspense exceptionnel puisque deux candidats se dégageaient assez facilement : l’Espagnol Rodri (28 ans) et le Brésilien Vinicius Junior (24 ans).

Le premier a remporté la Premier League avec Manchester City et l’Euro 2024 avec la Roja. Une compétition qu’il a bouclée avec le titre de meilleur joueur du tournoi. Le second n’a pas brillé avec la Seleção en Copa América (éliminé dès les quarts de finale), mais il a réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid, en se montrant décisif en finale face au Borussia Dortmund. Le tout sans oublier un excellent début de saison 2024/2025 (8 buts, 7 passes décisives), dont un triplé très remarqué lors de la remontada en C1, toujours face au BVB (5-2).

Le Real a boudé la cérémonie

Pendant ce temps-là, Rodri était fauché par une vilaine blessure au genou fin septembre face à Arsenal. Un énorme coup d’arrêt puisque la saison de l’Espagnol est d’ores et déjà terminée. Mais cela ne l’a donc pas empêché de coiffer son concurrent direct au poteau. Pour la première fois de sa carrière, Rodri décroche la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Un énorme coup de théâtre qui a finalement confirmé l’incroyable revirement de situation survenu dans l’après-midi, quand plusieurs médias ont annoncé que la délégation du Real Madrid ne se rendrait pas à Paris, visiblement furieuse d’apprendre le dénouement de la cérémonie.

Si le manque d’élégance des Merengues est à souligner, il convient de dire que le sacre de Rodri a surpris la planète football au vu des performances de Vinicius Jr en Ligue des Champions, même s’il ne faut pas oublier que le milieu de terrain de Manchester City est le véritable cerveau des Skyblues et de la Roja. Toutefois, le timing de son sacre interpelle. En effet, Rodri n’avait fini que cinquième l’an dernier, lorsque Manchester City avait tout raflé sur son passage, dont sa première Ligue des Champions. Buteur décisif face à l’Inter, Rodri avait aussi remporté la Ligue des Nations avec l’Espagne. Comme toujours, l’identité du vainqueur du Ballon d’Or fait et fera toujours parler. Une chose est sûre : le football ne sort pas perdant en voyant un joueur comme Rodri triompher.