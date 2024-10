Ballon d’Or 2024 : Vinicius Junior et le Real Madrid ne croient plus en la victoire

Coup de tonnerre sur Madrid. D’après RMC Sport, Vinícius Jr. et la Casa Blanca sont désormais certains que le Brésilien ne remportera pas le Ballon d’Or et ont annulé la venue de la délégation madrilène pour la cérémonie qui se tiendra ce lundi soir à Paris. Alors que le nom du nominé était censé rester secret, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, serait donc dorénavant quasi certain de remporter le précieux sésame.

Alors que Vinícius Júnior était annoncé favori par tous les médias européens, ce retournement de situation inattendu aurait provoqué l’ire de Florentino Perez. Les dirigeants merengues seraient furieux et ne se rendront donc pas à Paris ce soir. Une décision qui ne laisse vraisemblablement plus de doute concernant l’issue finale de la cérémonie et le nom du prochain lauréat.