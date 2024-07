Portugal - France : Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Au bout d’une séance de tirs au but irrespirable, l’équipe de France s’est qualifiée pour la demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne. Un match compliqué et surtout pour Kylian Mbappé. Noté 3/10 par notre rédaction, le capitaine de l’équipe de France n’a pas été au niveau et a surtout été contraint de sortir sur blessure durant la prolongation, après un coup reçu à son nez à l’heure de jeu.

Après la rencontre, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son joueur : «Kylian, il est fatigué. Musculairement, ce n’est pas facile. Déjà en prolongation, je le voyais en difficulté, ça ne servait à rien même si ça aurait été un tireur de penalty. Il a toujours été honnête avec moi et le groupe. Ça me parait normal de mettre de la fraicheur», a-t-il assuré sur BeIN Sports.