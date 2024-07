Portugal - France : les notes du match

Qui du Portugal ou de la France allait retrouver l’Espagne en demi-finale de cet Euro 2024 ? Ce second choc de la journée offrait une magnifique affiche en perspective avec une histoire dans l’histoire, le duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé les deux capitaines du soir. On a pu parler de passage de témoin également. Encore fallait-il que des Bleus, franchement poussifs offensivement depuis le début de cette compétition, élèvent leur niveau de jeu contre l’un des favoris à la victoire finale. Didier Deschamps misait ainsi sur Kolo Muani en pointe, épaulé par Mbappé et Griezmann, et sur Camavinga titulaire en lieu et place de Rabiot, suspendu.

global 60 Possession 40 48 Duels gagnés 52 94 Passes réussies 91

Cette formule en 4-3-3 démarrait assez timidement, malgré les encouragements des 8200 supporters tricolores. Le bloc laissait le ballon à la Seleçao sans exercer un gros pressing avant de rentrer dans les 30 mètres. Cela avait au moins le mérite de limiter le danger dans la surface de Mike Maignan, déjà autoritaire sur ses premières prises de balle, malgré un contrôle raté sans conséquence (12e). La défense semblait être à nouveau au rendez-vous, pas forcément l’attaque. Il y a bien eu cette lourde frappe cadrée de Theo Hernandez (22e) et les coups de boutoir de Leão sur son côté gauche (18e, 30e), il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Mbappé et Griezmann encore décevants

Seules petites satisfaction, Mbappé et Griezmann donnaient une meilleure impression. Les deux cadres manquaient encore de tranchants pour faire la différence, même si les rares courses du capitaine français maintenaient un semblant de pression. C’est toute l’équipe qui haussait le ton au retour de la pause. Mbappé venait tester une première fois les gants de Costa (50e), alors que les centres d’Hernandez et Koundé, bien sentis, ne trouvaient pas preneur (52e). Les Bleus étaient mieux mais c’est bien le Portugal qui s’offrait le plus gros temps fort, inauguré par ce contre express de Mbappé sur Bernado Silva (55e). L’attaquant a d’ailleurs été secoué sur ce coup là avec ce ballon dans la tempe.

Plus de peur que de mal comme ces nombreuses situations lusitaniennes entre le magnifique retour de Camavinga dans les pieds de Leão (59e), puis ces arrêts déterminants de Maignan sur ce tir croisé de Bruno Fernandes (61e), et devant Vitinha et Ronaldo (63e). La défense tenait bon et respirait même après l’entrée de Dembélé à la place de Griezmann (67e), finalement en dedans sur ses dernières minutes. Kolo Muani aurait même pu débloquer la situation avec cette percée, seulement contrarié par l’intervention in extremis de Ruben Dias (66e). Dans la foulée, c’est Camavinga qui manquait le cadre d’un cheveu (70e). L’odeur du KO se faisait de plus en plus forte à Hambourg.

Les tirs au but sourient aux Bleus

Le raid de l’entrant Conceição (84e), les tentatives de Kanté (88e, 89e) ou encore cette course folle sur le côté droit entre Thuram et Pepe, remportée finalement par le défenseur portugais (90e+1), ne donnaient rien. Pas plus que les dernières frappes de Mbappé (90e+2, 90e+3). Comme en 2016, il fallait la prolongation, au moins, pour départager les deux équipes. Mais la fatigue se faisait toujours plus ressentir à l’image de cette reprise complètement au-dessus de Ronaldo (93e). Dembélé n’était pas plus adroit (97e), tandis que Mbappé, à bout de force et toujours handicapé par son masque cédait sa place à la pause, remplacé par un Barcola intéressant, à défaut d’être décisif.

La dernière cartouche gâchée par Nuno Mendes (120e+1) envoyait tout le monde aux tirs au but, comme au tour précédent pour le Portugal face à la Slovénie. Olivier Giroud, désigné comme tireur par Didier Deschamps, n’avait même pas le temps de faire son entrée en jeu, au grand dam du sélectionneur. Dans ce duel de gardiens, tous deux excellents dans cet exercice, Mike Maignan a eu le dernier mot. Battu par Ronaldo et Bernardo Silva, il voyait le poteau repousser le tir de João Félix. Theo Hernandez finissait le travail (0-0, 4-2 t.a.b.). C’est la France qui affrontera l’Espagne mardi 9 juillet en demi-finale de l’Euro.

L’Homme du match

- Maignan (8) : Voilà un match XXL de la part du portier des Bleus. S’il n’a pas été beaucoup sollicité, ses arrêts auront permis aux Bleus de rester dans le match, avec un arrêt décisif devant Bruno Fernandes (61e), puis et surtout une parade monstrueuse devant Vitinha (64e) pour un total de quatre arrêts décisifs. De quoi faire oublier son début de match compliqué, où il a notamment raté un contrôle simple. Lors de la séance de tirs au but, il n’arrête pas de penalty, mais voit Joao Felix heuter son poteau.

Portugal :

- Costa (6) : héros de la dernière rencontre avec trois arrêts lors des tirs au but, le gardien de Porto a encore été au rendez-vous. Propre sur sa ligne, il a réalisé plusieurs parades rassurantes pour sa défense. Toujours aussi décisif dans ses buts, il a finalement été totalement battu

- Cancelo (6) : il a muselé Kylian Mbappé pendant la majorité de la rencontre. Rivalisant sur le plan athlétique, l’ancien du Bayern Munich a fait preuve d’une propreté appréciable et qui n’est pas toujours légion chez l’intéressé. Offensivement, Cancelo a été très intéressant comme d’habitude. Servant notamment parfaitement Bruno Fernandes dans la profondeur (60e), ses nombreuses incursions ont apporté le surnombre en phase offensive et mirent souvent le danger dans la surface française. Remplacé à la 75e minute par Nelson Semedo (5,5). L’ancien du Barça a été l’auteur d’une entrée plus que valeureuse avec beaucoup d’envie.

- Pepe (7) : patron de la défense portugaise depuis le début du tournoi, l’ancien du Real Madrid avait fort à faire ce soir. Mais même à 41 ans, le roc défensif a encore été au niveau, en étant particulièrement l’auteur d’une intervention chirurgicale sur Randal Kolo Muani (31e). Incisif sur ses interventions, il a été conquérant etToujours aussi propre à la relance, il a réalisé un récital défensivement et il a été l’auteur d’un retour héroïque sur Marcus Thuram (90+1e).

- Dias (6,5) : parfaitement complémentaire avec Pepe, le puissant défenseur de 27 ans a encore réalisé une belle prestation. Impérial sur les duels, il a parfaitement contenu les ambitions timides de Kolo Muani sur le match. Son retour face à Randal Kolo Muani a été salvateur (65e). Quelle propreté sur ses relances ! Impressionnant de justesse et d’assurance, il a réalisé une prestation plus que solide dans sa défense et a grandement contribué au clean sheet des siens.

- Mendes (5,5) : dans un premier temps, le Portugais du PSG a paru très mobile et particulièrement dans son match. Puis, il a eu un premier trou d’air. Moins incisif qu’à l’accoutumée en phase offensive, le gaucher a également été fautif sur plusieurs transmissions ratées et a parfois été dépassé par les attaquants français. Revenant progressivement dans son match en seconde période, il a eu plus de peps et a retrouvé un second souffle. Ainsi, il a été l’un des meilleurs Portugais en prolongations. Tourmenté par Dembélé dans un premier temps, il a finalement repris l’avantage et s’est beaucoup projeté offensivement. Cela reste inégal.

- Palhinha (5,5) : sentinelle du Portugal, le milieu de Fulham a été très sobre. Récupérant quelques ballons, il a parfois été mis en difficulté face à la dimension physique de ses vis-à-vis. Pour autant, son sens de l’interception et sa bonne interprétation du jeu lui ont permis de colmater plusieurs brèches défensivement. Averti à la 73e minute, il a été remplacé par Ruben Neves à la 90e minute.

- Vitinha (6) : en première période, le Parisien a été peu en vue. Alors que le jeu portait moins sur la droite, il a été moins touché et n’a pas pu faire parler sa créativité. Il est monté en puissance au gré des minutes. Intéressant dans sa capacité à conserver le ballon, il a perdu quelques fois le contrôle du cuir. Bien mieux au retour des vestiaires, il s’est bien plus projeté et il aurait même pu ouvrir le score à la 62e minute de jeu sans un superbe arrêt de Mike Maignan. Sa capacité à gratter plusieurs ballons a également aidé le Portugal à gérer certains temps faibles. Tout comme sa disposition à aller chercher plusieurs fautes. Remplacé à la 118e minute par Matheus Nunes.

- B.Fernandes (4,5) : dans l’entrejeu du Portugal, le virtuose de Manchester United a alterné entre le bon et le moins bon. Très disponible dans l’entrejeu, le transfuge du Sporting CP a eu beaucoup trop de déchet. Perdant un nombre incalculable de ballons (17), le numéro 8 portugais a raté la plupart de ses transmissions dans les derniers mètres et n’a pas eu l’impact offensif escompté. Sa frappe croisée a été bien contrôlée par Mike Maignan (60e).Remplacé par Francisco Conceicao à la 75e minute (5,5). Le sauveur portugais face à la Tchéquie a essayé d’apporter grâce à sa vivacité et il a finalement été assez propre mais a parfois manqué de folie.

- B.Silva (6) : parfois bon, parfois mauvais avec le Portugal, le créatif de Manchester City a réalisé un match très propre ce soir. Perdant peu de duels et peu de ballons, le gaucher a été précieux par sa justesse technique dans les derniers mètres. Super propre dans ses transmissions, il a cherché à aller de l’avant mais il n’a vraiment pas apporté le danger aux abords de la surface adverse. Pour autant, sa justesse a été très admirable et a souvent permis aux Portugais de contrôler le cuir et de ne pas faire n’importe quoi dans la gestion du cuir. Toujours aussi combatif et avalant les kilomètres, il a aussi fait un bon travail collectivement.

- Leão (6) : en première période, le Milanais a été l’un des Portugais les plus remuants. Faisant vivre un calvaire à Jules Koundé à chaque accélération, l’ailier percutant a également adressé quelques centres dangereux. Face au but, il n’a pas inquiété Mike Maignan lors du premier acte. Toujours assez mobile au retour des vestiaires, Leao a néanmoins commencé à perdre du jus. Une chute physique qui a entraîné une perte drastique de ses qualités footballistiques. Moins tranchant, il a perdu plusieurs ballons et ses transmissions étaient moins fluides aux abords de la surface française. Epuisé, il est sorti à la 105e minute à la place de Joao Felix. L’ancien de Benfica est le seul joueur à avoir raté son tir au but.

- C.Ronaldo (4) : n’étant toujours pas vraiment rentré dans son Euro, CR7 était attendu au tournant ce vendredi après son 8e de finale fort en émotion contre la Slovénie. En première période, la légende du football a été sevrée de ballons. Très peu trouvé, il n’a contribué que très peu à la construction des opportunités offensives de son équipe. Peu trouvé dans la surface, non sans se rendre disponible, le quintuple Ballon d’Or a essayé. Mais, loin de son lustre d’antan, il a complétement raté son match. Ne pouvant jamais faire la différence techniquement ou physiquement, il s’est contenté de quelques passes simples qui n’ont rien apporté offensivement. Sur sa seule frappe, il a totalement raté le cadre (77e). En prolongations, il n’a pas eu l’apport escompté et malgré son tir au but transformé, il n’a pas permis au Portugal de se qualifier.

France

- Koundé (5,5) : début de match plus difficile, avec beaucoup de travail à faire devant le virevoltant Leao. Cela a été compliqué pour l’ex-Bordelais, mais il n’a pas perdu le fil et a été important dans ses retours. Offensivement, ses débordements ont été bons et il a offert des appels de qualité. À noter, un tir au but parfaitement tiré.

- Saliba (6,5) : excellente première période où il a remporté tous ses duels et aura été décisif dans ses interventions, à l’image d’un bon retour devant Ronaldo (39e). En seconde période, il a été moins sollicité, mais a confirmé son bon match, avec un total de huit dégagements et deux belles interceptions. Il se sacrifie en écopant d’un carton jaune en fin de match.

- Upamecano (6) : plus en difficulté sur son côté, où il a été contraint d’aider Koundé avec Leao, mais a souvent été pris de vitesse, le joueur du Bayern Munich a encore réalisé un match très solide. De belles interventions défensives et une solidité dans les duels qui a dégouté Ronaldo dans la surface, pour un total de 4 dégagements et une interception importante. Un immense sauvetage devant Leao à noter (102e).

Hernandez (6) : le jeu a moins porté de son côté, mais le latéral de l’AC Milan a été important lorsqu’il a été sollicité. Une excellente frappe pour entamer son match (20e), avec un total de 5 duels gagnés sur 7. Offensivement, il a tenté quelques combinaison avec Mbappé, mais cela n’a pas donné grand-chose. Il inscrit le tir au but décisif qui a envoyé les Bleus en demi-finale.

- Camavinga (6,5) : en remplacement de Rabiot, le milieu de terrain du Real Madrid a été très bon. On l’a vu très poussif en début de match, mais il a été mieux au fil du match sur ce côté droit, en aidant particulièrement Koundé. Un retour défensif énorme devant Leao (60e) à noter. Il a également participé au jeu offensif en essayant de trouver des solutions à une attaque trop statique. Une énorme occasion manquée, à un mètre de Costa (70e). Remplacé par Fofana (90e)

- Tchouaméni (5) : moins crucial que d’habitude, le milieu madrilène avait beaucoup de mal à briser l’entre-jeu des Portugais. Quelques passes clés et très peu de pertes de balles (96% de passes réussies), mais il s’est parfois montré brouillon dans ses choix offensifs. On attendait mieux d’un joueur de son niveau.

- Kanté (4) : la fatigue se fait ressentir pour le milieu de terrain d’Al-Ittihad. Moins juste que d’habitude et avec beaucoup de pertes de balles importantes, son accumulation de matches semble se faire ressentir et il n’a pas eu la maîtrise sur le milieu de terrain adverse qu’il a pu avoir lors des matches précédents. La suite de la compétition risque d’être difficile pour lui, surtout après ces 120 minutes disputées.

- Griezmann (3,5) : plus en jambes que lors de ses dernières prestations dans un rôle de milieu offensif, l’attaquant madrilène a mieux participé au jeu et s’est montré plus technique. Mais cela restait néanmoins trop faible, puisqu’il est retombé dans ses travers en seconde période, en manquant notamment beaucoup de passes simples et de gestes techniques, surtout avant sa sortie. Remplacé par Dembélé (68e / 7), qui a apporté beaucoup plus de danger dès son entrée, en provoquant énormément grâce à ses dribbles et en réussissant son tir au but lors de la séance.

- Kolo Muani (4) : sa première mi-temps aura été difficile, puisque le Parisien a semblé bien trop juste techniquement. Il n’a pas toujours fait les bons choix et n’a pas réussi à trouver ses deux attaquants. De plus, il se manque sur une action importante devant Pepe, en oubliant Griezmann (30e). Cela a été mieux après la pause, notamment avec l’entrée de Mbappé, mais il manque une énorme occasion (64e). Remplacé par Thuram (85e)

- Mbappé (3) : en comparaison avec Leao, le capitaine des Bleus a fait beaucoup moins de différence. Un bon débordement face à Cancelo en début de match, et puis c’est tout. Kylian Mbappé a ensuite disparu des radars, en ne proposant que très peu de solutions à ses partenaires. Touché au visage à l’heure de jeu après s’être sacrifié sur un retour, il a été encore moins impactant par la suite en loupant une grosse occasion (90e+3). Remplacé par Barcola (105)