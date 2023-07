PSG : la demande osée de Keylor Navas au club

La suite après cette publicité

Gardien emblématique du Real Madrid avec qui il a remporté trois Ligues des Champions de suite, Keylor Navas débarquait à Paris en 2019 avec l’ambition d’aider le club à gagner la première C1 de son histoire. Le portier costaricain avait réussi à régler les problèmes du PSG au poste de gardien de but et avait grandement contribué à la qualification en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une finale finalement perdue par le club de la capitale. Mais la direction parisienne, qui semblait pourtant très contente des performances de Navas, n’a pu s’empêcher de se jeter sur l’opportunité Gianluigi Donnarumma, libre après son refus de prolonger à l’AC Milan.

Résultat, le gardien italien, qui sortait d’une saison XXL où il avait fini meilleur joueur en plus de meilleur gardien à l’Euro, venait directement concurrencer Keylor Navas. Et forcément, face à un gardien beaucoup plus jeune, Navas a fini par s’installer sur le banc parisien. En manque de temps de jeu la saison dernière, l’ancien gardien de Levante a donc demandé à être prêté en janvier dernier. Une belle opportunité pour le club de Nottingham Forest qui a récupéré un gardien encore très bon du haut de ses 36 ans et qui a aidé le club à se maintenir dans l’élite du football anglais (17 matches joués).

Navas veut encore être titulaire au PSG

Cet été, Keylor Navas, qui n’était prêté que 6 mois par le PSG, fait son retour au PSG. Et malgré une carrière déjà bien remplie, l’international costaricain (110 sélections) n’a pas perdu son ambition de jouer au plus haut niveau. Même s’il est toujours barré par Donnarumma à Paris, pas question pour lui de baisser les bras. Au contraire. Selon les informations du quotidien l’Équipe, à son retour de prêt, Keylor Navas a demandé à la direction parisienne de repasser numéro un au PSG et donc de reprendre sa place de titulaire. Une position étonnante qui a surpris le club qui ne compte évidemment pas déclasser Donnarumma.

Le quotidien français précise d’ailleurs que le PSG étudie surtout la possibilité de s’en séparer définitivement cet été. Son salaire est trop important pour un rôle de doublure (environ 1M par mois). Preuve que Paris penche plutôt pour un départ de Navas, le club recherche un nouveau gardien numéro 2 pour suppléer Donnarumma alors que Sergio Rico est toujours en convalescence après son très grave accident survenu il y a quelques semaines déjà. L’avenir de Keylor Navas ne semble plus du tout s’écrire à Paris. Mais à 36 ans, il rendrait encore bien des services…