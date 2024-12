OL : Rayan Cherki lâche ses vérités sur sa métamorphose

Rayan Cherki a pris tout le monde ou presque à contrepied. Grand espoir de l’Olympique Lyonnais, le joueur né en 2003 a été capable de coups de génie ces dernières saisons. Mais ils étaient trop peu nombreux et pas suffisamment réguliers et décisifs. Parfois pointé du doigt par les fans qui attendaient bien mieux de sa part ou encore pour son immaturité ou ses gestes parfois superflus, l’international U21 tricolore n’a pas vraiment réussi à impressionner malgré des capacités et des qualités évidentes. Rudi Garcia, Peter Bosz et Fabio Grosso ont tenté leur chance mais ne sont pas parvenus à trouver la bonne recette avec lui. Laurent Blanc et Pierre Sage, eux, semblent avoir compris le joueur et l’homme.

Ainsi, il a terminé la saison dernière, sa première avec Sage, avec 3 buts et 9 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Par la suite, il a dû digérer un été agité entre les Jeux Olympiques de Paris 2024, sa mise à l’écart à l’OL, un transfert attendu qui n’est pas venu, son changement d’agent, sa prolongation et sa réintégration au sein du groupe professionnel. Plus d’un aurait sombré. Cherki, lui, s’est servi de tout ça pour revenir plus fort que jamais. Toujours aussi fort techniquement, il réussit à présent à se montrer efficace, juste, intelligent dans le jeu et décisif. Précieux pour les siens, celui qui forme un trio redoutable avec Alexandre Lacazette et Malick Fofana affiche de très bons temps de passage.

Pierre Sage encense Cherki

Il en est actuellement à 4 buts et 4 assists en 15 apparitions toutes compétitions confondues. Un élément indispensable aux yeux de Pierre Sage, qui a évoqué son cas en conférence de presse ce mercredi. «Rayan a su lier son talent à ses objectifs et aux perspectives qu’il souhaitait se donner. Tant qu’il n’avait pas pris conscience de ce chemin, il était compliqué de le gravir. C’est un long parcours, qui repose sur sa capacité à tenir dans la durée. Il y a eu une prise de conscience de sa part, et en tant que staff, nous avons décidé de l’accompagner dans cette démarche. Je pense que Rayan a toujours été à l’écoute, mais c’est surtout dans la mise en pratique et sur la durée qu’il y avait des lacunes. »

Il a ajouté : «aujourd’hui, il tire parti des bons retours et des encouragements, ce qui le pousse à mettre son talent à la hauteur de ce qu’il aurait dû afficher depuis longtemps. Quand Rayan Cherki a prolongé son contrat et s’est pleinement investi dans notre saison, nous sommes entrés en mode "projet" avec lui. L’objectif est de l’aider à devenir le joueur qu’il peut être. Ce travail avait déjà commencé l’an dernier, mais les événements de l’été ne lui ont pas permis de se transformer. Nous travaillons individuellement avec lui, mais nous lui demandons aussi de jouer un rôle actif : d’être le capitaine de son propre épanouissement.» Présent à ses côtés face à la presse, le Français a été assailli de questions. En effet, sa venue face aux journalistes était très attendue.

Le Français explique son évolution

Interrogé sur sa métamorphose, il a confié : «je n’ai pas changé grand-chose. J’ai toujours été un joueur qui aime le football et le travail. J’ai simplement trouvé l’homme et le footballeur que je voulais être, et c’est ça qui fait la différence (…) Ça se ressent à chaque match. Je donne le maximum pour l’équipe et j’essaie de faire plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs. J’ai envie de prendre du plaisir sur le terrain, de donner du plaisir aux autres et de ramener un peu du football d’avant.» Puis, il a évoqué son temps de jeu, plus régulier. «Plus tu joues, mieux tu te sens, et plus tu crées des automatismes avec tes coéquipiers. Ça permet de maintenir un niveau régulier. Je suis là pour donner le maximum dans le temps de jeu qu’on me donne. Mon objectif est d’être le meilleur à chaque fois que je suis sur le terrain.»

Et il s’inspire des meilleurs pour cela. «Je suis quelqu’un qui veut donner du plaisir, qui essaie de réaliser de belles choses avec le ballon tout en restant efficace. J’aime dribbler et jouer avec joie. Des idoles, j’en ai eu beaucoup, mais celui qui m’inspire le plus, c’est Cristiano Ronaldo. Sa longévité est exemplaire, et c’est sur lui qu’il faut prendre exemple.» Encore jeune et donc perfectible, Cherki a évoqué par la suite ses axes de progression. «Je regarde beaucoup mes matches, cela me permet d’identifier les points où je peux progresser et trouver des moyens d’embêter l’adversaire. À l’entraînement, nous travaillons beaucoup sur ces aspects.» La Ligue 1 et la Ligue Europa lui permettent de poursuivre sa progression. D’ailleurs, il a de grandes ambitions à Lyon.

Il ne veut plus revivre un mercato comme l’été dernier

«J’ai eu la chance de jouer une demi-finale de Ligue des champions, mais j’ai envie de vivre des choses exceptionnelles avec l’OL. Mon rêve est de remporter un titre ici et de vivre de belles épopées dans toutes les compétitions.» Avant de faire ses adieux ? Ce n’est pas un secret, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 (il a une option pour prolonger jusqu’en 2027 si jamais il ne part pas l’été prochain, ndlr) arrive à un tournant de son aventure. De nombreux clubs sont déjà intéressés, à l’image du Bayer Leverkusen, Liverpool et le PSG comme expliqué récemment sur notre site. Nous vous avons d’ailleurs indiqué que le club de John Textor a fixé un premier prix de départ à 30 M€ pour son joueur.

Un joueur qui ne veut pas revivre ce qu’il a vécu durant le dernier mercato. «Ce que j’ai vécu cet été n’a pas été simple à gérer. Aujourd’hui, je vais bien. J’essaie de rester régulier, ce qui est très important dans le football actuel. Mais mon objectif reste le même : prendre du plaisir, en donner au public, tout en étant efficace.» C’est tout ce qui compte donc aujourd’hui pour cet amoureux du ballon rond et de l’Olympique Lyonnais. Il aura bien assez le temps de penser à son avenir durant les prochains mois. Surtout s’il poursuit à cette cadence infernale. Les prétendants se presseront à ses pieds et à ceux des Gones, qui devraient crouler sous les propositions.