Cdm des Clubs : on connaît le dernier club qualifié

Il y avait un petit suspens pour la Coupe du Monde des clubs. Depuis plusieurs semaines, on connaissait quasiment tous les qualifiés. Mais il manquait un seul club. Et après cette nuit, on connait désormais l’heureux élu : Los Angeles FC.

«Le Los Angeles FC a validé son billet pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 grâce à un succès 2-1 après prolongation contre le Club América. Le Los Angeles Football Club est le 32e et dernier club à se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025» explique dans un communiqué la FIFA. C’est Denis Bouanga qui a donné la victoire à son équipe. Le club de Hugo Lloris et Olivier Giroud jouera donc la compétition dans deux semaines.