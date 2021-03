EdF : Kylian Mbappé vise une deuxième Coupe du Monde

À 22 ans, Kylian Mbappé n’a jamais caché qu’il était très ambitieux. Vainqueur du Mondial 2018, l’international tricolore assume. « Je pense que je suis quelqu’un qui a de l’ambition, c’est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites. J’essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’UEFA et relayé sur le site officiel du PSG, avant d’évoquer l’un de ses plus grands défis : remporter une deuxième Coupe du Monde.

« On veut en gagner une deuxième. La Coupe du Monde est un aboutissement, c’est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu’on gagne à son apogée. J’ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c’est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d’autres épreuves, et mon ambition est d’en gagner une deuxième », a-t-il déclaré.