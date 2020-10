Equipe de France U20 : une liste de vingt-deux avec Costa, Diakité, Soppy et Moueffek

Quelques heures après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, au tour de l'équipe de France U20. Vingt-deux joueurs ont été appelés pour un stage en Bretagne, prévu à Ploufragan du lundi 5 au samedi 10 octobre. Après un premier rassemblement début septembre au CNF Clairefontaine, le sélectionneur national Jean-Luc Vannuchi a retenu vingt-deux joueurs pour ce deuxième stage, qui sera conclu par une rencontre amicale face à l’EA Guingamp, le vendredi 9 octobre au stade de Roudourou (17h00).

Quelques changements sont à noter. Du côté des défenseurs, Théo Barbet (Bastia-Borgo), Yann Godart (Seraing), Mathieu Goncalves (Toulouse, prêt au Mans), Tanguy Kouassi (Bayern) et Thimothée Pembélé (PSG) sortent de la liste. Logan Costa (Le Mans), Bafodé Diakité (Toulouse) et Brandon Soppy (Rennes) sont appelés. Au milieu, Koba Koindredi (Valence) est absent, remplacé numériquement par Aimen Moueffek (Saint-Etienne). Devant et dans les buts, pas de changement.

La liste des U20 français :