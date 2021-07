Amical : le Hertha Berlin vient à bout de Liverpool

Devant près de 15 000 spectateurs réunis au Stade Tivoli (Autriche), les Reds de Liverpool et le Hertha Berlin poursuivaient leur préparation estivale dans une rencontre amicale. Un match marqué par le retour tant attendu au sein du groupe anglais de Virgil Van Dijk et Joe Gomez, blessés au cours de la saison dernière. Dans une rencontre sans enjeux mais très ouverte, ce sont les hommes de Pál Dárdai qui ont pris le meilleur (4-3). Après l'ouverture du score de Santiago Ascacibar (1-0, 21e), le milieu de terrain du Hertha Berlin Suat Serdar s'est illustré d'une magnifique frappe dans un angle fermé (2-0, 31e).

Malgré la réduction du score des hommes de Jurgen Klopp par l'intermédiaire de Sadio Mané (2-1, 37e) et un visage plus conquérant en fin de première période, menant à l'égalisation du feu-follet Takumi Minamino (2-2, 42e), les coéquipiers d'Harvey Elliott, à nouveau aligné dans un milieu à trois, ont cédé à deux reprises dans le second acte. Nouvelle recrue du club allemand, Stevan Jovetic a signé un doublé (66e, 80e) et le but en toute fin de match d'Alex Oxlade-Chamberlain, remplaçant au coup d'envoi, n'a rien changé à l'issue de cette rencontre. Score final : 4-3. Une première défaite de pré-saison pour Liverpool mais sans aucun doute la meilleure performance collective. Avec les retours de Van Dijk et Gomez, la soirée était finalement très positive. Prochain rendez-vous à Evian dans le sud de la France pour y défier Bologne jeudi prochain.