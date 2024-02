PSG : Luis Enrique ne partage pas les critiques sur la prestation contre la Real Sociedad

Mercredi, le PSG a su imposer sa loi à la Real Sociedad (2-0) en s’en remettant d’abord à Kylian Mbappé, puis à Bradley Barcola sur un exploit personnel. Pourtant, les joueurs de Luis Enrique avaient démarré la rencontre à l’envers, se faisant bousculer et étouffer par des Basques venus avec des intentions claires : ne pas laisser jouer leur adversaire du soir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique est revenu sur cette prestation à deux visages de son équipe, sans pour autant partager les critiques sur un potentiel manque d’intensité ou de défaillance physique.

«Non, non non, il n’y a pas de manque d’intensité. Si l’adversaire a été meilleur dans une partie de la première période, ceci n’a rien à voir avec un manque de notre part. C’est lié à une intention claire de nos adversaires, a jugé l’Asturien. Après avoir revu le match, j’ai réalisé que c’était moins pire que ce que j’avais vu depuis le terrain. On peut faire mieux mais il n’y a pas de problème. Si nous sommes meilleur en seconde période, ce n’est pas une question physique, et en première ce n’est pas non plus une question d’intensité. Si je reviens à froid sur ce match, nous avons été meilleur que la Real Sociedad et plus précis, et c’est ce qui fait la différence.»

