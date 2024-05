Atlético de Madrid : mais où est donc passé l’oublié Thomas Lemar ?

Alors que cet Euro 2024 approche à grand pas et qu’on se penche sur l’effectif tricolore qui a disputé le dernier championnat d’Europe des nations, on constate que certains joueurs ont pratiquement disparu. C’est le cas de Thomas Lemar notamment, toujours à l’Atlético de Madrid. Le joueur formé à Caen sortait à l’époque d’une superbe saison avec les Colchoneros, étant un joueur plutôt important dans le sacre des Madrilènes en Liga.

Mais depuis, tout n’a pas été un long chemin de roses pour le Français, très souvent handicapé par les blessures. Si Diego Simeone a plutôt compté sur lui quand il a été disponible, les pépins physiques ont gâché ses dernières saisons. Lors de cette Liga 2023/2024, il n’a pu participer qu’à trois rencontres - les trois premières de Liga - toutes en tant que titulaire, avant de se blesser dans ce troisième match face à Valence. Une rupture du tendon d’Achille qui l’a empêché de jouer depuis, et il n’a repris l’entraînement que récemment.

Simeone toujours fan

Et AS dévoile plus d’informations à son sujet. Comme l’indique le média, le joueur de 28 ans est toujours dans les plans de Diego Simeone. Ce qui peut tout de même surprendre après une saison pratiquement blanche. Mieux encore, l’Argentin est convaincu que Lemar peut avoir un rôle important dès la reprise en août. Il considère Lemar comme un gros renfort pour le milieu de terrain, secteur où l’Atlético a eu du mal cette saison. El Cholo comme le staff sont admirateurs et conscients des qualités techniques du Français, et vont l’épauler pour que son retour à la compétition se fasse du mieux possible.

Une qualité technique que très peu de joueurs ont dans le vestiaire rojiblanco, où Lemar est d’ailleurs très apprécié. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur va donc rester. Comme l’explique le média, il n’a jamais été question d’une vente, puisqu’en plus de la volonté de Simeone de le conserver, sa cote sur le marché est très basse voire inexistante. 2024/2025, la saison du retour au premier plan pour Lemar ? C’est en tout cas ce qu’espère tout le monde à Madrid.