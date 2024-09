Les grands oubliés du Ballon d’Or 2024

« Cela n’a pas été un débat ». Voilà comment le rédacteur en chef de France Football a écarté d’une phrase un potentiel sujet sur l’absence de Lionel Messi, octuple vainqueur du plus prestigieux trophée individuel, de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Parti jouer en MLS, il a été jugé pas assez déterminant dans le sacre de l’Argentine en Copa America, contrairement à ses coéquipiers Lautaro Martinez et Emiliano Martinez, tous deux présents. Voilà donc une page qui se tourne, puisque ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo n’apparaissent dans cette liste, une première depuis 2003 !

Mais l’absence des deux meilleurs joueurs de l’histoire moderne ne choquera pas grand-monde, si ce n’est leurs adorateurs. D’autres oublis, volontaires, paraissent bien plus étonnants. Et on commence par Rodrygo, l’ailier brésilien du Real Madrid. La Casa Blanca place six joueurs dans la liste (Vinicius, Bellingham, Carvajal, Rüdiger, Valverde et Kroos, qui est depuis parti), mais pas de trace de l’homme auteur de 10 buts en Liga et décisif en Ligue des Champions, notamment contre Manchester City (2 buts lors des quarts de finale). Son absence interpelle.

Pas de De Bruyne ni de Salah

Tout comme celles d’habitués de cette liste, comme Kevin De Bruyne, qui paye en partie son absence pour blessure pendant une partie de la saison, et Bernardo Silva. Les deux joueurs de Manchester City ont pourtant été sacrés champions d’Angleterre, comme leurs partenaires Rodri, Haaland, Foden et Ruben Dias. On peut également s’étonner de l’absence de Mohamed Salah, certes auteur d’une saison moins impactante mais toujours décisif avec Liverpool, de Jamal Musiala, auteur d’un bel Euro avec la sélection allemande, voire de Julian Alvarez, vainqueur de la Premier League et de la Copa America.

D’autres grands noms manquent à l’appel, comme Robert Lewandowski par exemple, qui n’a pas démérité avec le Barça malgré tout, Karim Benzema, parti jouer pour Al-Ittihad et qui n’a pas vraiment marqué les esprits, Antoine Griezmann, qui a terminé sa saison par un Euro raté, ou encore Neymar, qui a vécu une saison blanche avec Al-Hilal. Rien d’illogique dans leur absence donc, même s’il est drôle de ne pas lire leurs noms. Cela permet un certain renouvellement, et l’absence de Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema et Modric de cette liste de 30 permet déjà d’assurer que le futur gagnant de ce Ballon d’Or sera un vainqueur inédit.