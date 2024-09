La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or !

Qui succèdera à Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or 2023 (son huitième sacre !) ? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le savoir. Mais France Football réalise ce mercredi 4 septembre, à partir de 18h20, un premier écrémage. Pour rappel, cette distinction vient couronner le meilleur joueur d’une saison sportive, et plus d’une année civile. Enfin, FF, qui est désormais associé à l’UEFA, récompensera le vainqueur le 28 octobre prochain, au Théâtre du Châtelet.

Une nouvelle formule qui permet d’entretenir un certain suspense au vu des candidats déclarés. Forcément, les deux favoris sont les Madrilènes Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le Brésilien et l’Anglais n’ont pas eu la chance d’être sacrés avec leur pays (le Brésil a été éliminé en 1/4 de la Copa América et l’Angleterre a perdu la finale de l’Euro) et n’ont d’ailleurs pas vraiment brillé sur le terrain. En revanche, ils peuvent compter sur un atout de choix : la 15e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid.

Le Real Madrid en force, Rodri en outsider

Vinicius Jr a été l’atout offensif numéro 1 du club madrilène (6 buts), s’est montré une nouvelle fois décisif en finale (il a marqué le deuxième but) et a fini meilleur passeur de la compétition (5 offrandes). Bellingham n’est pas en reste. Le joueur des Three Lions a lui aussi terminé meilleur passeur de C1 et sa première saison en Espagne a tout simplement été très productive pour un milieu de terrain (23 buts, 13 passes décisives en 42 matches). Mais les deux Merengues ne sont pas les seuls à prétendre légitimement au titre.

Champion d’Angleterre avec Manchester City, vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne et élu meilleur joueur de la compétition, Rodri est un candidat très sérieux. Enfin, il n’est sans doute pas le prétendant le plus médiatique de l’édition 2024, mais le taulier Dani Carvajal a plus que jamais droit de citer puisqu’il est le seul (avec Nacho et Joselu) à avoir réalisé le doublé Ligue des Champions-Euro. Et pour terminer, ceux qui craignaient un nouveau sacre de Lionel Messi peuvent souffler. L’Argentin ne fait pas partie des 30 nommés ! On notera que seuls deux Français sont présents dans cette liste, Mbappé et Saliba, et qu’un seul joue actuellement au PSG, Vitinha. Six joueurs évoluent au Real Madrid (en comptant Kroos), et quatre à Manchester City.

La liste des 30 nommés :

Jude Bellingham (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Bilbao), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Girona), Toni Kroos (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Odegaard (Arsenal), Mats Hummels (Dortmund), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lautaro Martinez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta Bergame), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

