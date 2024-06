OM : qui est Giovanni Rossi, le futur bras droit sportif de Roberto De Zerbi ?

Une nouvelle ère est sur le point de débuter du côté de l’Olympique de Marseille. Après le départ de Jean-Louis Gasset, le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia a travaillé d’arrache-pied pour trouver le nouvel entraîneur de l’écurie phocéenne et le tandem marseillais est bel et bien en passe de frapper un grand coup. Malgré l’absence de compétition européenne pour l’exercice 2024-2025, l’OM va s’offrir Roberto De Zerbi, ancien coach de Brighton et réputé pour sa science tactique. Mais ce n’est pas tout. Déterminée à l’idée d’installer un projet durable, la direction olympienne va également accueillir Giovanni Rossi, proche du futur technicien italien de l’OM et qui a également côtoyé Pablo Longoria à Sassuolo.

La suite après cette publicité

Selon nos dernières informations, l’ancien directeur sportif de Sassuolo - qui dispose également d’une grande expérience après ses passages à la Juventus et à Cagliari - va, en effet, venir renforcer le pôle sportif du club marseillais. Dans un rôle de bras droit, le natif de Massa va ainsi aider De Zerbi dans ses tâches, sans pour autant venir empiéter sur les fonctions de Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM et qui continuera d’œuvrer aux côtés de Pablo Longoria, notamment pour la partie mercato. Si cette arrivée de Giovanni Rossi peut soulever quelques interrogations, elle s’inscrit pourtant dans une réflexion de longue date.

À lire

OM : encore un peu de patience pour De Zerbi

Une structure sportive renforcée !

En effet, toujours d’après nos informations, la volonté de l’OM était claire depuis plusieurs semaines : offrir les meilleures conditions de travail au futur coach, autrement dit, mettre dans les meilleures conditions de réussite et de performance ce dernier. «Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça arrive aussi dans d’autres clubs mais travailler un an à l’OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club», avait d’ailleurs souligné un certain Igor Tudor, quelques heures après son départ de l’OM. Pour éviter que le scénario se reproduise et que le nouvel homme fort olympien se retrouve sous une pression trop importante, les hautes sphères marseillaises, en accord avec De Zerbi, ont donc décidé d’introniser Giovanni Rossi pour venir épauler l’ancien tacticien des Seagulls. Une chose est sûre, cette venue s’inscrit dans l’idée de renforcer le secteur sportif du club et ainsi créer une structure fiable, cohérente et durable.

La suite après cette publicité

Futur bras droit de De Zerbi, Giovanni Rossi n’a, par ailleurs, pas été choisi au hasard. Ancien collaborateur de Pablo Longoria et de l’ex-technicien du Shakhtar Donetsk, son nom est rapidement ressorti lors des discussions entre les deux hommes précédemment cités. Longtemps directeur sportif de Sassuolo (2013-2017 ; 2018-2024), où il a travaillé avec ses deux futurs alliés, Rossi aura donc ce rôle de liant entre le staff et la présidence. Que ce soit dans la gestion quotidienne du groupe ou les questions sportives, le dirigeant de 58 ans va ainsi œuvrer pour maintenir la plus grande symbiose au sein du club. Une fonction de plus en plus appréciée par les cadors du football européen, à l’instar de Manel Estiarte, homme de confiance de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Oui, l’OM a bien l’intention de changer de dimension et cette nouvelle manœuvre confirme la tendance…