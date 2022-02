Real Madrid : la situation de Carlo Ancelotti se complique déjà

La suite après cette publicité

Décidément, le PSG et surtout le Parc des Princes ne réussissent pas vraiment à Carlo Ancelotti. L'avant-dernière fois qu'il s'est présenté dans l'enceinte parisienne, c'était en septembre 2017. Ce jour-là, le coach italien prenait un vilain 3-0 avec le Bayern Munich. Cette humiliation précipita le destin du technicien, licencié dès le lendemain. De retour hier dans un stade qui fut autrefois le sien, il a de nouveau vécu une soirée compliquée, qui pourrait à terme avoir les mêmes conséquences qu'en Bavière.

Battu 1-0 par le PSG avec le Real Madrid lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Ancelotti a été la cible des médias espagnols ce matin. Ils lui reprochent la tactique très frileuse de la Casa Blanca et un certain attentisme durant une rencontre où son équipe a été dominée de la tête et des épaules. Le Real Madrid se serait même présenté dans la peau d'un petit Poucet pour reprendre l'expression utilisée. Il a clairement entamé son crédit, lui qui est revenu dans la capitale espagnole l'été dernier pour prendre la suite de Zinedine Zidane.

Pochettino cité pour le remplacer

Ancelotti sera très attendu au match retour. Une issue défavorable de cette seconde confrontation face au PSG pourrait même déjà le condamner pour la suite. Alors qu'il a signé un contrat de trois ans, l'Italien de 62 ans n'aurait déjà plus vraiment la confiance de son président Florentino Pérez, et cela malgré une première place en Liga. C'est ce que rapporte Sport ce mercredi, expliquant que la présence du vieillissant entraîneur serait même un frein pour faire venir des stars comme Mbappé et Haaland.

En d'autres termes, le triple vainqueur de la Ligue des Champions (2003, 2007 avec l'AC Milan et 2014 avec le Real Madrid) n'est plus un coach de son temps. Le Real Madrid le comprend bien et aurait déjà constitué une short-list de trois successeurs possibles : Antonio Conte, Jürgen Klopp et un certain Mauricio Pochettino. Si les deux premiers ne sont pas disponibles, le troisième arrive sans doute en fin de parcours au PSG. Son nom est cité du côté de Manchester United mais la présence nouvelle de la Casa Blanca dans ce dossier pourrait bien faire bouger les lignes.