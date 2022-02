PSG - Real Madrid : les notes du match

Soirée de gala ce mardi au Parc des Princes. Le Paris SG recevait le Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Mauricio Pochettino misait sur Angel Di Maria pour accompagner Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar prenant place sur le banc de touche. Carlo Ancelotti lançait lui son équipe type avec un Karim Benzema, longtemps incertain, en pointe. Si les Merengues posaient le pied sur le ballon en tout début de rencontre, les Parisiens allaient progressivement entrer dans la rencontre et se créer la première situation franche. Mbappé fixait côté gauche, éliminait Dani Carvajal et centrait devant le but. Malgré ce bon service, légèrement dévié par Éder Militão, Di Maria ratait complètement sa reprise du gauche (5e).

Face à un bloc madrilène positionné extrêmement bas, les Rouge-et-Bleu cherchaient patiemment la faille. Messi mettait parfaitement Mbappé sur orbite d’un ballon par-dessus la défense, mais le champion du monde 2018 butait sur un Thibaut Courtois bien sorti (17e). Sur le corner consécutif, le portier belge se couchait tranquillement sur une tête de Danilo Pereira, freinée par Militão (18e). Le Diable Rouge se montrait tout aussi vigilant sur un centre tir de Nuno Mendes (23e). Une domination presque sans partage des locaux, et ce, même s’il a parfois manqué de présence dans la zone de vérité. Les débats s’équilibraient en fin de première période, mais les partenaires de Marquinhos défendaient bien et ne concédaient qu’une réelle occasion sur une tête de Casemiro, de peu à côté, sur corner (45e). Et les deux équipes rentraient dos à dos aux vestiaires (0-0).

Merci Mbappé

Mbappé mettait encore à contribution Courtois d’entrée en seconde période. Subtilement servi par Achraf Hakimi à l’entrée de la surface, le n° 7 armait une frappe du droit pleine de spontanéité, mais le dernier rempart merengue se couchait pour sortir ce ballon d’une manchette (49e). Les Franciliens, loin d’être refroidis par la pluie battante, appuyaient sur l’accélérateur et enchaînaient les temps forts. Messi tentait sa chance du gauche, décalé par Mbappé, mais Courtois avait tout lu (54e). Toni Kroos sonnait le réveil madrilène, mais le tir de l’Allemand filait au-dessus des buts de Gianluigi Donnarumma, plutôt tranquille jusque-là (55e). Mbappé s’essayait à nouveau, d’un tir enroulé, mais Courtois tenait bon (56e). À force de pousser, le PSG pensait enfin être récompensé, Mbappé obtenant un penalty pour une faute de Carvajal. Seulement, Courtois sortait le grand jeu et détournait le tir de Messi sur sa gauche (61e). Imprécis, les coéquipiers de Presnel Kimpembe, malgré leur bonne volonté et plusieurs initiatives de Messi ou Mbappé, ne trouvaient toujours pas la faille dans une défense espagnole très renforcée.

Neymar entrait en jeu pour aider les siens à forcer la décision dans les vingt dernières minutes. Il obtenait un coup franc à l’entrée de la surface que la Pulga envoyait de peu à côté des buts adverses (75e). Le tir de Mbappé, quelques instants plus tard, en pleine surface, léchait aussi le poteau de Courtois (77e). À l’expérience, les troupes de Florentino Pérez gelaient le ballon quelques minutes. Mais Paris remettait un coup d’accélérateur. Messi lançait Neymar en profondeur, mais le Brésilien évitait la sortie de Courtois mais ne parvenait pas à redresser suffisamment le ballon (86e). Mbappé, envoyé en profondeur par Messi, déposait Mendy et centrait en retrait, mais ne trouvait personne à la réception (88e). Idrissa Gueye, entré en jeu dans les dernières minutes, tentait lui aussi sa chance mais Courtois veillait toujours au grain (90e +3). Mbappé sortait alors de sa boîte, éliminait deux défenseurs et trouvait la faille d'un tir rasant qui passait entre les jambes de Courtois (1-0, 90e +4). Score final (1-0). Le PSG prend une petite option pour la qualification avant le retour. Merci Mbappé.

Homme du match : Mbappé (8) : forcément attendu au tournant, le champion du monde 2018 a répondu présent. À l’origine de la première action chaude du match avec un centre pour Di Maria (5e), il a été très actif sur le flanc droit. Dani Carvajal et ses 30 printemps peuvent d'ailleurs en attester. Il a eu deux énormes occasions de faire trembler les filets. Mais à chaque fois, Courtois l’a contrarié (18e, 49e, 78e). Mais son activité a fini par payer puisque c’est lui qui a obtenu un penalty à la 52e minute après un énième débordement sur Carvajal. Malheureusement pour lui, Messi s’est raté. Mais Mbappé s'est une nouvelle fois mué en sauveur du PSG en mystifiant Militão et Vazquez en toute fin de match pour aller offrir le but victorieux à Paris (90e).

Donnarumma (5) : préféré à Navas, un peu à la surprise générale, le champion d’Europe italien n’a strictement rien eu à faire en première période, à part bien relancer lorsque ses partenaires lui faisaient des passes en retrait. Idem en deuxième.

Hakimi (5,5) : les Merengues ont souvent cherché à lancer leurs contres dans son dos. Mais au final, la bonne organisation défensive parisienne lui a permis de réaliser plusieurs montées offensives. Couvert par Danilo Pereira, le Marocain n’a cependant pas vraiment eu l’opportunité de distiller de bons centres en première période. Il a par la suite signé une très belle déviation pour Mbappé qui aurait pu être décisive (49e).

Marquinhos (5,5) : le patron de la défense parisienne a profité de la domination territoriale des siens en première période pour évoluer très haut sur le terrain. Bien aidé par la présence de la paire Pereira-Paredes, restée proche de l’arrière-garde, le Brésilien a rarement été inquiété et s’est montré autoritaire.

Kimpembe (5,5) : à l’instar de son capitaine, le titi parisien a vécu une première période assez tranquille. Solide dans les duels, lui et Marquinhos n’ont pas été gênés par Benzema.

Mendes (6) : plus le temps passe, plus le jeune Portugais monte en gamme. Ce soir, il a su répondre présent dans ses retours défensifs. Car s’il n’a pas rechigné à la tâche, c’est parce qu’il a eu tout le loisir d’aller titiller Carvajal. Très percutant, il a d’ailleurs fait très mal à l’Espagnol.

Verratti (6,5) : positionné un cran au-dessus que ses partenaires Paredes et Pereira, l’Italien était logiquement plus libre d’évoluer haut sur le terrain pour trouver des décalages. Face au bloc compact madrilène, petit hibou a souvent été recherché pour sa faculté à ses déplacer et trouver des passes magiques dans les petits espaces. Très actif,

Paredes (5,5) : avec Pereira, l’Argentin avait une mission simple : assurer les tâches défensives et empêcher tout contre assassin du Real Madrid. Une mission qu’il a menée à bien sobrement.

Pereira (6,5) : le Portugais a verrouillé l’axe côté droit, afin de compenser les montées de Hakimi. Et encore une fois, il a su faire le travail, muselant notamment Vinicius Junior. Également précieux avec son jeu de tête sur coups de pied arrêtés offensifs (18e). Il a même provoqué une faute de Mendy qui a valu au Français un carton jaune et donc d’être suspendu au match retour. Remplacé par Gueye (87e) .

Di Maria (4) : titularisé parce que Neymar était encore trop juste pour démarrer ce choc, l’Argentin a été le moins bon Parisien ce soir. Il a tout d’abord raté une très grosse occasion de but, après un service en or de Mbappé dès l’entame du match (5e). Ensuite, il a trop tergiversé dans ses choix et s’est vite retrouvé pris dans la tenaille merengue. À noter quand même qu’il a fait beaucoup d’efforts dans ses taches défensives. Remplacé par Neymar (72e) .

Messi (4,5) : pas franchement convaincant depuis qu’il a rallié Paris, l’Argentin a affiché une belle énergie ce soir. Souvent critiqué et pas physiquement au point durant de longs mois, l’ancien Blaugrana avait du jus, notamment pour éliminer ses adversaires. Cependant, il a connu un certain déchet dans ses passes, notamment pour Mbappé. Il a surtout toutefois raté l’action qu’il ne fallait pas : le penalty obtenu par Mbappé (52e). Moins inspiré au fil des minutes.

Courtois (7,5) : même s'il a été un peu mis en difficulté par le pressing parisien sur ces premières relances, il a été bien présent sur la première grosse occasion du PSG en s'interposant sur la tentative de Mbappe (18e). En début de seconde période, il réalise un superbe arrêt en allant très vite au sol sur une nouvelle frappe du Français (50e). Et à l'heure de jeu, il réalise l'exploit d'arrêter le penalty de Lionel Messi pour maintenir son équipe dans le match (62e). Il s'incline finalement au bout du temps additionnel sur une frappe à ras de terre de Kylian Mbappé (1-0, 94e)